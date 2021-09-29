MasterChef eleme adayı kimler oldu, potaya kim gitti? İşte 28 Eylül MasterChef Türkiye eleme adayları olan isimler

MasterChef eleme gecesi öncesi haftanın ilk dokunulmazlık oyununda potaya giren isim kesinleşti. Tv8 ekranlarında salı akşamı yayınlanan yarışma programında dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Karadeniz mutfağından yemeklerin yapıldığı gecede Şükrü ve Sergen arasında tansiyon tavan yaptı. Bu haftanın ilk eleme adayları Milhan ve Araz oldu, bireysel dokunulmazlığı ise Safanur kazandı.