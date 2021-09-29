MasterChef eleme adayı kimler oldu, potaya kim gitti? İşte 28 Eylül MasterChef Türkiye eleme adayları olan isimler
MasterChef'te eleme adayları ve dokunulmazlığı hangi takımın kazandığı dün oynanan yarışmaların ardından belli oldu. Bu hafta kırmızı takım kaptanı burcu, mavi takım kaptanı ise Tahsin olmuştu. 28 Eylül'de ekrana gelen MasterChef son bölümde Karadeniz Mutfağı konsepti ile yemekler yapıldı. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in kararı ile dokunulmazlık oyununu kazanan Mavi takım olurken, Şükrü ve Sergen arasında sinirler gerildi. Peki, MasterChef eleme adayı kimler oldu, potaya kim gitti? İşte son bölümde yaşananlar
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MasterChef eleme gecesi öncesi haftanın ilk dokunulmazlık oyununda potaya giren isim kesinleşti. Tv8 ekranlarında salı akşamı yayınlanan yarışma programında dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Karadeniz mutfağından yemeklerin yapıldığı gecede Şükrü ve Sergen arasında tansiyon tavan yaptı. Bu haftanın ilk eleme adayları Milhan ve Araz oldu, bireysel dokunulmazlığı ise Safanur kazandı.
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MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası kırmızı takım eleme oylamasına gitti. Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı alan Safanur, ilk eleme adayı olarak Milhan'ın ismini verdi.
Kırmızı takım yarışmacılarının oyları sonucunda potaya giren ikinci isim ise Araz oldu. Bu sonuçla MasterChef eleme adayları Milhan ve Araz seçildi.
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Şefler haftanın ilk dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan Karadeniz Mutfağı menüsünü hazırlamalarını istedi. Isırgan otu çorbası, Trabzon yağlı pide, hamsili pilav, karalahana dolması, tavada zargana, Akçaabat köfte, Hamsiköy sütlacı menüsünde takımlara verilen süre ise bir saat olarak belirlendi.
Süre sonunda yapılan tadımın ardından şefler kararını duyurdu. Mavi takım, 4-3 skorla dokunulmazlık oyununu kazanırken kırmızı takım bireysel dokunulmazlık için yeniden önlük giydi.
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BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
Dokunulmazlık oyunu sonrasında kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girdi. Bu oyunda şefler yarışmacılardan Mehmet şefin imza tabağını yapmasını istedi.
35 dakika sürenin ardından sekiz yarışmacının yemekleri değerlendirildi. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in oyları ile Safanur dokunulmazlığın sahibi oldu.
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BALKONDA SESLER YÜKSELDİ
Dokunulmazlık tadımının yapıldığı anda kırmızı takımdan Şükrü ile mavi takımdan Sergen arasında tansiyon yükseldi. Dokunulmazlık oyunu büyük çekişmeye sahne olurken Şükrü karşı takımın yemeğine 'macun gibi' benzetmesi yaptı. Şükrü'nün benzetmesine Sergen'den cevap gelirken iki yarışmacı arasında sesler yükseldi. Kısa süreli tartışma balkonda da devam etti.