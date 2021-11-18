MasterChef eleme adayı kimler oldu, potaya kimler girdi? İşte 17 Kasım MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım
MasterChef eleme adayları, kıran kırana yarışın ardından belli oldu. Büyük finale adım adım yaklaşan MasterChef Türkiye'nin 17 Kasım tarihli 115. bölümünde kırmızı takım ve mavi takım yarışmacıları 6 Balkan ülkesi yemeğini rakiplerinden daha iyi yapmak için mutfakta hünerlerini gösterdi. Düello şeklinde oynanan MasterChef dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, bireysel dokunulmazlığın sahibi de Dilara oldu. Heyecan dolu gecede kırmızı takımdan iki isim MasterChef eleme potasına girdi. Peki, MasterChef eleme adayı kimler oldu? İşte, son bölümde yaşananlar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
MasterChef'te eleme adayı kimler sorusu yarışmanın son bölümünde netlik kazandı. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmanın çarşamba akşamı seyirci karşısına çıkan bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in verdiği Balkan ülkesi menüsünü daha iyi yapan mavi takım dokunulmazlık oyununun sahibi oldu. Yapılan oylama sonucu MasterChef eleme adayları da kırmızı takımdan Tahsin ve Sergen oldu.
2
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?
Kıyasıya mücadelenin ekranlara geldiği gecede bireysel dokunulmazlığı elde eden Dilara eleme potasına takım arkadaşını gönderdi. Dilara eleme adayı olarak Tahsin'in ismini söyledi. Böylece Tahsin haftanın 3. eleme adayı olarak seçildi.
Daha sonra ise kırmızı takım yarışmacıları diğer eleme adayını belirlemek üzere aralarında oylama yaptı. Konseyde gerçekleşen oylamada ismi en çok yazılan Sergen oldu. Bu sonuçla 17 Kasım akşamı MasterChef'te eleme adayları Tahsin ve Sergen olarak belirlendi.
3
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Çarşamba gecesi Dokunulmazlık oyununda yine heyecan dolu anlar ekranlara geldi. Takımların kurulmasının ardından dokunulmazlık oyunda şefler yarışmacılardan 6 Balkan ülkesi yemeklerini yapmalarını istedi. Menüde Bosna Hersek'ten ascinica, Makedonya'dan tavçe gravçe, Romanya'dan papanaşi, Hırvatistan'dan Brudet, Arnavutluk'tan elbasan tava, Bulgaristan'dan tikvenik vardı.
4
Düello şeklinde oynanan dokunulmazlık oyununda yarışmacılara verilen süreler de değişti. Üçer yarışmacı ile iki grup halinde gerçekleşen mücadele sonrası şefler oylarını kullandı. Şeflerin oy sonuçlarına göre 3-2 skorla dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu.
5
BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef 2021’de dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyunu için siyah önlüklerini giyerek mutfağa girdi. Bireysel dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan dört grupta verilen ürünler ile 40 dakika içinde yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi.
6
Süre sonunda yemeklerin tadına bakan şefler oy birliği ile verdikleri kararı açıkladı. Tadım sonrasında öne çıkan isimler, Dilara, Görkem, Mert oldu. Gecenin en iyi tabağını yaparak bireysel dokunulmazlığı sahibi olan isim ise Dilara seçildi.