MasterChef eleme adayı kimler oldu, potaya kimler girdi? İşte 17 Kasım MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER? Kıyasıya mücadelenin ekranlara geldiği gecede bireysel dokunulmazlığı elde eden Dilara eleme potasına takım arkadaşını gönderdi. Dilara eleme adayı olarak Tahsin'in ismini söyledi. Böylece Tahsin haftanın 3. eleme adayı olarak seçildi.



Daha sonra ise kırmızı takım yarışmacıları diğer eleme adayını belirlemek üzere aralarında oylama yaptı. Konseyde gerçekleşen oylamada ismi en çok yazılan Sergen oldu. Bu sonuçla 17 Kasım akşamı MasterChef'te eleme adayları Tahsin ve Sergen olarak belirlendi.