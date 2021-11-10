MasterChef eleme adayı kimler oldu, dün gece potaya kimler girdi? İşte 9 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER? On ikinci haftasını geride bırakan MasterChef Türkiye'de bireysel dokunulmazlığın sahibi olan Burcu, haftanın ilk eleme adayı olarak Araz'ın ismini verdi.



Kırmızı takımda daha sonra ise eleme oylaması gerçekleşti. Toplanan konseyde kırmızı takım Azize, Mert ve Sergen için karar verdi. Gecenin sonunda ismi en çok yazılan Azize oldu. Böylece 9 Kasım tarihinde MasterChef'te eleme adayları Araz ve Azize olarak seçildi.