MasterChef eleme adayı kimler oldu? Dokunulmazlığı kim kazandı? İşte 28 Ekim MasterChef eleme potasındaki isimler

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİMLER? Heyecan dolu gecede bireysel dokunulmazlığı elde eden Tahsin bir kez daha kendisini garanti altına aldı. Bu hafta mavi takımın hiçbir dokunulmazlık oyununu kazanamaması nedeniyle, 5. ve 6 eleme adayları için oylama yapılmadı.



Bir ilkin yaşandığı gecede mavi takımda aday olmayan üç kişi kaldı. Tahsin dokunulmaz olduğu için geriye kalan Safanur ile Burcu direkt eleme potasına girdi. Böylece MasterChef'in 28 Ekim tarihli bölümünde eleme adayları Safanur ve Burcu olarak belirlendi.