MasterChef eleme adayı kimler oldu? Dokunulmazlığı kim kazandı? İşte 28 Ekim MasterChef eleme potasındaki isimler
MasterChef eleme adayları son dokunulmazlık oyunu ile kesinleşti. Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu heyecanı ile ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin 28 Ekim akşamı izleyici ile buluşan 101. bölümünde yarışmacılar Kütahya'ya konuk oldu. Zorlu anların yaşandığı gecede MasterChef dokunulmazlık oyununda yarışmacılar en iyi yöresel yemekleri yapmak için hünerlerini gösterirken MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan, şeflerin oy birliği ile kırmızı takım oldu. Tahsin bireysel dokunulmazlığı alırken mavi takımda sona kalan 2 yarışmacı da direkt eleme potasına girdi. Peki, MasterChef eleme adayı kimler oldu? İşte, MasterChef potadaki isimler ve son bölümün detayları.
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MasterChef eleme potasına giren isimler ile dokunulmazlık oyununu kazanan takımın belli olduğu son bölüm yine izleyenlere nefes kesen anlar yaşattı. TV8 ekranlarında 2021 sezonuna devam eden MasterChef'te kırmızı ve mavi takım yarışmacıları dış çekimde bu hafta Kütahya'ya konuk oldu. İki hafta önce elenen Milhan'ın da konuk olduğu bölümde kırmızı takım haftanın 3. dokunulmazlık oyununu da kazandı. Gecenin sonunda ise eleme adayları Safanur ile Burcu olarak seçildi.
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MASTERCHEF ELEME ADAYI KİMLER?
Heyecan dolu gecede bireysel dokunulmazlığı elde eden Tahsin bir kez daha kendisini garanti altına aldı. Bu hafta mavi takımın hiçbir dokunulmazlık oyununu kazanamaması nedeniyle, 5. ve 6 eleme adayları için oylama yapılmadı.
Bir ilkin yaşandığı gecede mavi takımda aday olmayan üç kişi kaldı. Tahsin dokunulmaz olduğu için geriye kalan Safanur ile Burcu direkt eleme potasına girdi. Böylece MasterChef'in 28 Ekim tarihli bölümünde eleme adayları Safanur ve Burcu olarak belirlendi.
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Haftanın son dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan Kütahya'da yöresel yemekler yapmak için tezgah başına geçti. Oldukça zor ve yetenek isteyen bu yemekler için şefler yarışmacılara hazırlamaları için sıkıcık çorbası, dolamber böreği, kelem dolması, küp et, sütlü incir tatlısı menüsünü verdi. Yöresel yemekler konseptini hazırlamaları için takımlara tam 1 saat süre tanındı.
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Süre bitiminde yine yarışmacıların oldukça emek harcayarak yaptıkları yemekler konuk misafirlere ikram edildi. Misafirlerin kullandıkları oylar stüdyoda sayılırken 18-17 skorla kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kazandı. Bu sonuçla kırmızı takım 3-0 bu haftayı galip bitirdi. Mavi takım ise bireysel dokunulmazlık için siyah önlüklerini giydi.
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BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef 2021’de dokunulmazlığı kaybeden mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için mutfakta hazır bulundu. Bireysel dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılara hazırlamaları için verdikleri süre sonrası yemeklerin tadına baktı.
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Gecenin en başarılı ismi Tahsin seçildi. Tahsin, çarşamba gecesi de bireysel dokunulmazlık oyununu kazanmıştı.