MasterChef eleme adayı belli oldu! 8 Aralık MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı ve eleme adayı kim oldu?
MasterChef'te eleme adayı heyecan dolu gecenin sonunda belli oldu. Kırmızı ve mavi takım yarışmacılarının mücadele verdiği MasterChef Türkiye'nin 8 Aralık akşamı yayınlanan 130. bölümünde dokunulmazlık oyununda üç çeşitlik yaratıcı yemek menüsünü daha başarılı yapan kırmızı takım, dokunulmazlığı kazandı. Danilo Şef'in özel tarifinin hazırlandığı bireysel dokunulmazlığı alan Hasan potaya girmekten kurtulurken, mavi takımdan bir yarışmacı eleme adayı seçildi. Sergen ve Görkem arasında yaşanan tartışma ise son bölüme damga vurdu. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte, MasterChef'te 2. eleme adayı ve son bölümde yaşananlar.
MasterChef eleme adayı kim oldu sorusu, 8 Aralık akşamı yanıt buldu. TV8 ekranlarında 2021 sezonuna devam eden MasterChef'te kırmızı ve mavi takım ilk etapta dokunulmazlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Yaratıcı yemek menüsünün yapıldığı ilk turun ardından kırmızı takım dokunulmazlığı alırken, mavi takımda gecenin sonunda bir isim potaya girdi. Yapılan oylama ile MasterChef'te haftanın 2. eleme adayı Görkem seçildi.
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİMLER?
Kıyasıya rekabetin yaşandığı gecede dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda eleme adayı belirlendi. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Hasan kendisini garanti altına alırken, diğer yarışmacılar da oylarını kullandı.
Yapılan oylama sonucunda adı en çok yazılan Görkem, haftanın ikinci eleme adayı oldu. Bu hafta MasterChef'te eleme gecesi 3 eleme adayı mücadele verecek.
Yapılan oylama sonucunda adı en çok yazılan Görkem, haftanın ikinci eleme adayı oldu. Bu hafta MasterChef'te eleme gecesi 3 eleme adayı mücadele verecek.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda Danilo, Somer ve Mehmet Şef yarışmacılardan üç yaratıcı yemek yapmalarını istedi. Menüde yarışmacılar birbirinden lezzetli yemekler ortaya çıkardı. Başlangıç, ana yemek ve tatlı olmak üzere hazırlanan yemekler için elli dakika süre tanındı.
Bu turda takımlar ayrı tezgahlarda birbirlerini görmeden aynı yemekleri yapmaya çalıştı. Oyunda mavi takım kaptanı Hasan Tahsin’i, Kırmızı takım kaptanı Mert ise Eren’i yanına aldı. Süre sonunda şefler yapılan yemekleri değerlendiren şefler, üç yemeğe birer puan verildi. Oy birliğine göre kırmızı takım, dokunulmazlığı kazandı.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
Gecenin takım oyununu kaybeden mavi takım bireysel dokunulmazlık oyunu için yeniden mutfağa girdi. Oyunda yapılması istenen yemek, Danilo şefin özel tarifi oldu.
Verilen süre sonunda şefler yemeklerin tadına baktı. Değerlendirme ile Hasan bireysel dokunulmazlığı kazanan isim seçildi.
Verilen süre sonunda şefler yemeklerin tadına baktı. Değerlendirme ile Hasan bireysel dokunulmazlığı kazanan isim seçildi.