MasterChef düelloyu kim kazandı? İşte 16 Kasım 2020 MasterChef Türkiye kurulan yeni takımları ve takım kaptanları

MASTERCHEF DÜELLO OYUNUNU KİM KAZANDI? Haftanın kaptanı olan Barbaros ve Serhat düello oyununda bir kez daha mücadele verdi. Yarışmacılar bu turda kuzu güveç ve yanında pirinç pilavı yapmak için karşılaştı. Şefler bu turda yarışmacılara 50 dakika süre verdi.