MasterChef düelloyu kim kazandı? İşte 16 Kasım 2020 MasterChef Türkiye kurulan yeni takımları ve takım kaptanları
MasterChef'te düelloyu kim kazandı? MasterChef düelloyu kazanan isim, son bölümde belli oldu. Yeni bir kaptanlık mücadelesinin yaşandığı MasterChef Türkiye'nin 16 Kasım tarihli 101. bölümünde kırmızı ve mavi takım yeniden kuruldu. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in istediği mantı yemeğini en iyi şekilde hazırlayan Barbaros mavi takıma kaptan olurken, kırmızı takımın kaptanlığına Serhat'ı getirdi. Kaptanlık oyunu öncesi dört yarışmacı arasında çıkan tartışma tansiyonu yükseltti. Gecenin sonunda oynanan MasterChef düello oyununda ise kazanan isim takımına avantaj kazandırdı. İşte, 16 Kasım MasterChef yeni takımları ve düelloyu kazanan takım.
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MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde kaptanlık mücadelesi nefes kesen anlara sahne oldu. Esra'nın elenmesinin ardından yarışmacılar MasterChef'in Pazartesi akşamı yayınlanan 101. bölümünde kaptanlık için mutfağa girdi. Mavi takıma kaptan olan Barbaros karşı takımın kaptanlığına Serhat'ı getirdi. MasterChef'in 16 Kasım tarihli bölümünde düelloyu kazanan isim Barbaros oldu. Yarışmacıların arasında kaptanlık oyunu öncesinde çıkar tartışma stüdyoda gerginliğe neden oldu. Eray kadın yarışmacılar arasında kulüs yapıldığını öne sürerek gerginliğin fitilini ateşledi. İşte, MasterChef son bölümün özeti.
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MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de yarışmacılar karşı karşıya geldi. Kaptanlık oyununda şefler yarışmacılara 45 dakika süre verdi. ürenin ardından şefler yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı.
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İlk turdaEmir, Sefa, Uğur ve Barbaros finale kalan isimlerden oldu. 4 yarışmacının adına bakan şefler kaptanlığı kazanan ismin Barbarıs olduğunu açıkladı. Mavi takım kaptanı olan Barbaros kırmızı takımın kaptanlığına Serhat'ı getirdi.
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MASTERCHEF TAKIMLAR YENİDEN KURULDU
MasterChef'te kaptanların seçilmesinin ardından takımlar yeniden yeniden kuruldu. Serhat ve Barbaros kırmızı ve mavi takıma güçlü buldukları isimleri seçti. MasterChef'te bu hafta takımlar şöyle kuruldu;
Mavi takım kaptanı olan Barbaros, Özgül, Emir, Sefa, Ebru'yu takımına seçti.
Kırmızı takım kaptanı olan Serhat, Ayyüce, Eray, Uğur'u takımına aldı.
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MASTERCHEF DÜELLO OYUNUNU KİM KAZANDI?
Haftanın kaptanı olan Barbaros ve Serhat düello oyununda bir kez daha mücadele verdi. Yarışmacılar bu turda kuzu güveç ve yanında pirinç pilavı yapmak için karşılaştı. Şefler bu turda yarışmacılara 50 dakika süre verdi.
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Süre sonunda şefler, tadım yaparak kaptanlar düellosunu kazanan ismin Barbaros olduğunu duyurdu. İlk dokunulmazlık oyunu öncesinde menüyü oluşturma şansına sahip oldu. Böylece dokunulmazlık oyununda çorba, soğuk başlangıç, ara sıcak, ana yemek, tatlıdan oluşan menüyü Barbaros oluşturacak.