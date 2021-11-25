MasterChef Burcu kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Burcu hakkında bilgiler
MasterChef Burcu merak edilen isimler arasında bulunuyor. Haftanın belirli günleri ekrana gelen MasterChef yarışmacıları arasında bulunan Burcu Önal, yaşadığı polemikler ve yaptığı tabaklar ile gündemde yer alıyor. Peki, MasterChef Burcu kimdir, kaç yaşında, nereli?
Burcu Önal, MasterChef 2021 kadrosunda yer alıyor. Başarılı yarışmacı merak edilen isimlerden biri oldu. İşte 1986 doğumlu olan Burcu Önal hakkında merak edilenler
MASTERCHEF BURCU KİMDİR?
1986 doğumlu olan Burcu Önal, 15 sene Asya’da yaşamıştır. Küçük yaşlarda Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüyen Önal, aslen Diyarbakırlıdır.
Yemek alanında kendini geliştirdiğini aktaran Burcu Önal, tüm Asya yemeklerini ve mantı tarzındaki yemekleri oldukça güzel yaptığını aktardı.
Yarışmacı uzun süre Japon yemekleri ile alakalı ayrıntılı eğitimler almış. Yurt dışında gemilerde garsonluk yaptıktan sonra yemek geliştiriciliği ve yemek öğretmenliği yapmaya başlamış.
Burcu Önal’ın İstanbul’da Asya yemeklerinin yapıldığı bir restoranı bulunuyor.
Yemek alanında kendini geliştirdiğini aktaran Burcu Önal, tüm Asya yemeklerini ve mantı tarzındaki yemekleri oldukça güzel yaptığını aktardı.
Yarışmacı uzun süre Japon yemekleri ile alakalı ayrıntılı eğitimler almış. Yurt dışında gemilerde garsonluk yaptıktan sonra yemek geliştiriciliği ve yemek öğretmenliği yapmaya başlamış.
Burcu Önal’ın İstanbul’da Asya yemeklerinin yapıldığı bir restoranı bulunuyor.