MasterChef Azize kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Azize hakkında bilgiler
MasterChef yarışmacısı Azize Polat merak edilen isimlerden biri oldu. Yapılan son elemede yarışmaya veda eden Azize bu akşam yeniden kadroya girmeye için yarışacak. Peki, MasterChef Azize kimdir, kaç yaşında, nereli?
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MasterChef Azize’nin kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Aslen Adanalı olan başarılı yarışmacı son haftada elenen isim oldu. İşte 35 yaşındaki Aziz Polat hakkında bilgiler
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MASTERCHEF AZİZE KİMDİR?
Azize Polat, 35 yaşında. Ev hanımı olan Azize Polat’ın üç çocuğu bulunuyor. Aslen Adanalı olan MasterChef Azize, yarışmaya daha önce de başvurmuş. Üçüncü başvurusunda kabul alabilen yarışmacının aşçılık eğitimi bulunmuyor.Yarışmacı yedeklerden kadroya dahil oldu.