MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriMasterChef Azize kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Azize hakkında bilgiler
GeriTelevizyon MasterChef Azize kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Azize hakkında bilgiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 15 Kasım 2021 - 17:31 | 

MasterChef Azize kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Azize hakkında bilgiler

MasterChef yarışmacısı Azize Polat merak edilen isimlerden biri oldu. Yapılan son elemede yarışmaya veda eden Azize bu akşam yeniden kadroya girmeye için yarışacak. Peki, MasterChef Azize kimdir, kaç yaşında, nereli?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

MasterChef Azize’nin kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Aslen Adanalı olan başarılı yarışmacı son haftada elenen isim oldu. İşte 35 yaşındaki Aziz Polat hakkında bilgiler

2MASTERCHEF AZİZE KİMDİR

MASTERCHEF AZİZE KİMDİR?

Azize Polat, 35 yaşında. Ev hanımı olan Azize Polat’ın üç çocuğu bulunuyor. Aslen Adanalı olan MasterChef Azize, yarışmaya daha önce de başvurmuş. Üçüncü başvurusunda kabul alabilen yarışmacının aşçılık eğitimi bulunmuyor.Yarışmacı yedeklerden kadroya dahil oldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi