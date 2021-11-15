MasterChef Azize kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Azize hakkında bilgiler

MASTERCHEF AZİZE KİMDİR? Azize Polat, 35 yaşında. Ev hanımı olan Azize Polat’ın üç çocuğu bulunuyor. Aslen Adanalı olan MasterChef Azize, yarışmaya daha önce de başvurmuş. Üçüncü başvurusunda kabul alabilen yarışmacının aşçılık eğitimi bulunmuyor.Yarışmacı yedeklerden kadroya dahil oldu.