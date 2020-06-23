Maskeyle güneşlendiler

Ünlü şarkıcı ve sevgilisi plajda güneşlenirken de maskelerini çıkarmadılar.
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Koronavirüsten korunmak için plajda güneşlenirken bile maskelerini yüzlerinden çıkarmadılar.
Instagram
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Ünlü şarkıcı Britney Spears ile sevgilisi Sam Asghari, koronavirüs nedeniyle aylarca evde kaldıktan sonra soluğu kumsalda aldı. İki sevgili önceki gün yaptıkları plaj keyfi sırasında çektikleri fotoğraflarını da Instagram sayfalarında paylaştılar.
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Bu paylaşımlarda dikkat çeken ise hem Spears'ın hem de Asghari'nin güneşlenirken ve yürüyüş yaparken bile yüz maskelerini çıkarmadılar.
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38 yaşındaki Spears, geçen yıl yaşadığı ruhsal bunalım nedeniyle hastanede tedavi görmüştü. O zor süreçte en büyük destekçisi 26 yaşındaki sevgilisi Sam Asghari oldu.