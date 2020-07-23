Maskeli romantizm

Demi Moore ve Bruce Willis'in evliliğinden dünyaya gelen ortanca çocukları Scout Willis ve sevgilisi Jake Miller'ın maskeli romantizmi objektiflere böyle yakalandı. Backgrid USA29 yaşındaki Scout Willis ile sevgilisi Jake Miller, önceki gün California Los Feliz'de görüntülendi. Willis'in minik köpeğinin de eşlik ettiği çift, bir süre yiyecek alışverişi yaptı.Çift, sonra sokağın bir köşesinde romantik anlar yaşadı. Birbirlerinin gözlerinin içine bakarak sohbet eden Scout Willis ile Jake Miller, daha sonra birbirlerine sarılarak bir süre öyle durdu.Scout Willis ile sevgilisi Jake Miller'ın bir örnek maskeleri de dikkat çekti. Yiyeceklerini alan çift, daha sonra yollarına devam etti.