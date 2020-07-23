MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMaskeli romantizm
GeriMagazin Maskeli romantizm
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 23 Temmuz 2020 - 09:37,

Maskeli romantizm

Genç çift, bir örnek maskeleriyle sokak köşesinde romantizm yaşadı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Demi Moore ve Bruce Willis'in evliliğinden dünyaya gelen ortanca çocukları Scout Willis ve sevgilisi Jake Miller'ın maskeli romantizmi objektiflere böyle yakalandı.

Backgrid USA

2
Abone Olgoogle-news

29 yaşındaki Scout Willis ile sevgilisi Jake Miller, önceki gün California Los Feliz'de görüntülendi. Willis'in minik köpeğinin de eşlik ettiği çift, bir süre yiyecek alışverişi yaptı.

3
Abone Olgoogle-news

Çift, sonra sokağın bir köşesinde romantik anlar yaşadı. Birbirlerinin gözlerinin içine bakarak sohbet eden Scout Willis ile Jake Miller, daha sonra birbirlerine sarılarak bir süre öyle durdu.

4
Abone Olgoogle-news

Scout Willis ile sevgilisi Jake Miller'ın bir örnek maskeleri de dikkat çekti. Yiyeceklerini alan çift, daha sonra yollarına devam etti.

5
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi