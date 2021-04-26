Poz verirken maskeleri çıkardılar: 93'üncü Oscar töreninin kırmızı halısından görüntüler
The Academy of Motion Picture Arts and Sciences (Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi) tarafından bu yıl 93'üncü kez düzenlenen Oscar Ödülleri (Akademi Ödülleri) koronavirüs pandemisi gölgesinde yapılıyor bu yıl.
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Los Angeles'taki Kodak Tiyatrosu'nu merkez alan tören için yine Los Angeles'ta bulunan Union Tren İstasyonu'nun yanı sıra Paris ve Londra'da özel stüdyolar hazırlandı bu yıl. Törene katılan konuklar da yavaş yavaş kırmızı halıya çıkmaya başladı. İşte koronavirüs pandemisi gölgesinde düzenlenen Oscar töreninden objektiflere yansıyanlar.
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Bu yıl kırmızı halı her zamankinden daha farklı olacak gelen haberlere göre. Her yıl olduğu gibi bu yıl kırmızı halıda çok fazla gösterişli kıyafetler görmek mümkün olmayacak. Ünlüler daha sade belki de daha önce giydikleri kıyafetleri giyebilecek. Hatta konukların yüksek ökçeli ayakkabılar yerine daha alçak topuklu ayakkabı tercihleri yapacağı da belirtiliyor.
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Ariana DeBose törenin, kırmızı halıya ilk çıkan konuklarından biri oldu.
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Şarkıcı ve söz yazarı Tiara Thomas, kırmızı halıda beyaz bir kıyafet tercih etti.
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Thomas'ın saç şekli de ilgi çekti,
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Oyuncu Colman Domingo, kırmızı halının en renkli konuklarından biri.
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Yönetmen Martin Desmond Roe, bir helikopter kazasında kızıyla birlikte hayatını kaybeden Kobe Bryant'ı ceketinin yakasına iliştirdiği bir rozetle andı. Bu rozette Bryant'ın forma numarası olan 24 yazılı.
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Martin Desmond Roe'ye kırmızı halıda eşi Chelsea Gabrielle Roe ile törene katıldı.
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En iyi yardımcı erkek oyuncu adayları arasında yer alan Paul Raci törene eşiyle katıldı.
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Çift, kırmızı halıya kıyafetlerine uygun renkte maskeyle çıktı. Poz verirken ise maskelerini çıkardılar.
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Ashley Fox göz alıcı kırmızı bir elbiseyle kırmızı halıya çıktı.
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Minari'deki perfomansıyla en iyi erkek oyuncu ödülüne aday olan Steven Yeun, törene eşi Joana Pak ile katıldı. Çift, kırmızı halıya maskeyle adım attı.
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Sonra poz verirken maskelerini çıkardılar.
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Hamile yönetmen Emerald Fennell, çiçekli bir kıyafet tercih etti.
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Nicolette Robinson siyah bir kıyafet tercih etti.
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Yılın bol ödüllü filmlerinden Minari'nin oyuncuları Youn Yuh-Jung (solda) ve Han Ye-ri. Youn Yuh-Jung, yardımcı kadın oyuncu dalında aday gösterildi.
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Hillbilly Elegy filmindeki performansıyla yardımcı kadın oyuncu dalında aday olan Glenn Close'un kıyafetinin rengi de ilgi çekiciydi.
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Close, kıyafetine uygun renkte eldivenler taktı.
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Yıllar önce Children of a Lesser God filmiyle en iyi kadın oyuncu dalında Oscar kazanan Marlee Matlin de gecenin konuklarından.
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Senarist Eric Roth törene eşi Debra Greenfield ile katıldı.