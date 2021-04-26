Poz verirken maskeleri çıkardılar: 93'üncü Oscar töreninin kırmızı halısından görüntüler

Bu yıl kırmızı halı her zamankinden daha farklı olacak gelen haberlere göre. Her yıl olduğu gibi bu yıl kırmızı halıda çok fazla gösterişli kıyafetler görmek mümkün olmayacak. Ünlüler daha sade belki de daha önce giydikleri kıyafetleri giyebilecek. Hatta konukların yüksek ökçeli ayakkabılar yerine daha alçak topuklu ayakkabı tercihleri yapacağı da belirtiliyor.