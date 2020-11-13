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Haber GiriÅŸ: 13 KasÄ±m 2020 - 09:42 | 

Görünce çok hasta sandÄ±k

Her ne kadar son yÄ±llarda aksi yÃ¶nde geliÅŸmeler olsa da moda endÃ¼strisinin zayÄ±flÄ±k tutkusu bir kez daha tartÄ±ÅŸma yarattÄ±.

Mega News Agency

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1FOTOÄžRAFLARI TARTIÅžMA YARATTI
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FOTOÄžRAFLARI TARTIÅžMA YARATTI

Bunun nedeni de sevgilisiyle tatile Ã§Ä±kan Ã¼nlÃ¼ modelin plajda Ã§ekilen bikinili fotoÄŸraflarÄ±.

2NÄ°ÅžANLISIYLA TATÄ°LDE
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NÄ°ÅžANLISIYLA TATÄ°LDE

31 yaÅŸÄ±ndaki model Martha Hunt, uzun sÃ¼redir birlikte olduÄŸu ve bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurduÄŸu fotoÄŸrafÃ§Ä± sevgilisi Jason McDonald ile birlikte Meksika tatiline Ã§Ä±ktÄ±.

3MEKSÄ°KAYI SEÃ‡TÄ°LER
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MEKSÄ°KA'YI SEÃ‡TÄ°LER

Ã‡ift, bunun iÃ§in de Tulum kentini seÃ§ti. Hunt ve McDonald, Ã¶nceki gÃ¼n plajda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Bir sÃ¼re deniz sporlarÄ±yla ilgilenen Martha Hunt, sonra da sevgilisiyle yan yana ÅŸezlonga uzanÄ±p gÃ¼neÅŸlendi.Â 

4ZAYIFLIÄžI ENDÄ°ÅžE YARATTI
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ZAYIFLIÄžI ENDÄ°ÅžE YARATTI

Portakal rengi bir bikini giyen Hunt'Ä±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ ise internet sitelerine yansÄ±dÄ±ktan sonra bÃ¼yÃ¼k tartÄ±ÅŸmalara yol aÃ§tÄ±. Bunun nedeni ise Ã¼nlÃ¼ modelin aÅŸÄ±rÄ± zayÄ±flÄ±ÄŸÄ±. BirÃ§ok kiÅŸi bu Martha Hunt'Ä±n bu gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nden endiÅŸe duyduÄŸunu ifade etti.

5HAYRANLARI ENDÄ°ÅžE ETTÄ°
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HAYRANLARI ENDÄ°ÅžE ETTÄ°

BirÃ§ok hayranÄ± Martha Hunt'Ä±n bu fotoÄŸraflarÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼klerinde ilk anda onun ciddi ÅŸekilde hasta olduÄŸundan endiÅŸe ettiÄŸini belirtti. Bu hayranlarÄ±, Ã¼nlÃ¼ modelin saÄŸlÄ±ksÄ±z gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ savundu.

6BÄ°RAZ AÅžIRIYA KAÃ‡TI GALÄ°BA
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BÄ°RAZ AÅžIRIYA KAÃ‡TI GALÄ°BA

BazÄ± hayranlarÄ± da moda dÃ¼nyasÄ±nÄ±n 'incelik' konusunda Ã§ok aÅŸÄ±rÄ±ya kaÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Hunt'Ä±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼n endiÅŸe verici olduÄŸunu ifade etti.

7BU ZAYIFLIÄžI SAVUNANLAR DA OLDU
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BU ZAYIFLIÄžI SAVUNANLAR DA OLDU

Â Martha Hunt'Ä±n bir model olduÄŸunu ve bu ÅŸekilde bir fiziksel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ye sahip olmasÄ±nÄ±n doÄŸal olduÄŸunu savunanlar da oldu. Bu gruptakiler, Hunt'Ä±n Victoria's Secret modeli olduÄŸunu ve firmanÄ±n koÅŸullarÄ±nÄ± yerine getirdiÄŸini belirtti.

8Ã‡OCUK YAÅžTA KEÅžFEDÄ°LDÄ°
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Ã‡OCUK YAÅžTA KEÅžFEDÄ°LDÄ°

AmerikalÄ± model Martha Hunt, doÄŸum yeri olan Kuzey Carolina'da bir fotoÄŸrafÃ§Ä± tarafÄ±ndan keÅŸfedildi. Daha sonra da kariyerini ilerletmek iÃ§in New York'a taÅŸÄ±ndÄ±.Â

9MELEK OLARAK TANINDI
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'MELEK' OLARAK TANINDI

1. 78 cm boyunda ve 55 kilo olan Martha Hunt, birÃ§ok Ã¼nlÃ¼ firmanÄ±n defilelerinde podyuma Ã§Ä±ktÄ±. Ama en Ã§ok Victoria's Secret meleÄŸi olarak tanÄ±ndÄ±.

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