BU ZAYIFLIÄžI SAVUNANLAR DA OLDU Â Martha Hunt'Ä±n bir model olduÄŸunu ve bu ÅŸekilde bir fiziksel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ye sahip olmasÄ±nÄ±n doÄŸal olduÄŸunu savunanlar da oldu. Bu gruptakiler, Hunt'Ä±n Victoria's Secret modeli olduÄŸunu ve firmanÄ±n koÅŸullarÄ±nÄ± yerine getirdiÄŸini belirtti.