Taklitçi Maria

Tenis kortlarının yıldızı Maria Sharapova, emekli olduktan sonra ticari faaliyetlerine ağırlık verdi.
Mega News Agency
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Emekli tenisçi, aynı zamanda bir egzersiz ürünleri firmasıyla da paydaş oldu. Hem kendi firması hem de egzersiz ürünleri firmasının ortak reklamı için de objektif karşısına geçti Sharapova. Verdiği pozlardan biri ise dikkatlerden kaçmadı.
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Egzersiz ürünleri firmasının hissedarlarından Mark Cuban ile Maria Sharapova firmada yüzde 30'ar hisseye sahip. Geri kalan hisseler ise Natalie Holloway and Max Kislevitz' adlı iki girişimcinin.
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Sharapova bu yeni ortaklığının tanıtımı için de 1970'lerin kapak kızları gibi poz verdi. Dönemi yansıtan kostüm ve makyajla objektif karşısına geçen Sharapova'nın pozlarından biri de top model Adriana Lima'nın geçmişte yaptığı bir çalışmaya benzetildi.
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Lima'nın geçtiğimiz aylarda "Evde kal" çağrısı yapmak için sosyal medya hesabından paylaştığı bu pozla, Sharopava'nın pozu gerçekten de çarpıcı bir benzerlik içinde.
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Sharopova'nın söçzcüsü, emekli tenisçinin bu yeni ortaklığında hem sporcu hem de bir iş kadını olarak tecrübelerini kullanmayı amaçladığını belirtti.
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Kariyerinde 5 kez grand slam şampiyonu olan Rus tenisçi Maria Sharapova, bu yılın başında emekli olmaya karar verdi.
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Vanity Fair dergisi için kaleme aldığı yazıyla tenisi bıraktığını açıklayan Sharapova, "Tek bildiğiniz hayatı nasıl geride bırakabilirsiniz? 28 yıl boyunca severek yaptığım, sayısız gözyaşı, tarif edilemez heyecanlar yaşadığım, bir aile edindiğim bu sporda küçük bir kızken adım attığınız kortlardan nasıl ayrılabilirsiniz? Buna biraz yeniyim, bu yüzden beni affedin. Tenis, sana elveda diyorum." dedi.