Covid 19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla evlerinde kalan ünlüler anlık hallerini de sosyal medya aracılığıyla takipçileriyle paylaşıyor. Bu paylaşımlarda en çok dikkat çeken nokta ise kadın ünlülerin bütün pozlarında makyajsız olması. Kimi spor yaparken, kimi evcil hayvanlarıyla oynarken, kimi de çocuğuyla ilgilenirken çekilen bu pozlarında ünlüler en doğal halleriyle görülüyor. İşte ünlülerin en doğal karantina halleri.