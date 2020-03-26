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Haber Giriş: 26 Mart 2020 - 11:59, /

Karantina halleri

Kırmızı halıya çıktıklarında güzellikleri ve iddialı görüntüleriyle göz kamaştıran ünlüler corona virüs yüzünden eve kapandıkları günlerde ise o alışıldık hallerinden çok farklı bir görüntü sergiliyor.

BACKGRID UK, INSTAGRAM

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Covid 19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla evlerinde kalan ünlüler anlık hallerini de sosyal medya aracılığıyla takipçileriyle paylaşıyor. Bu paylaşımlarda en çok dikkat çeken nokta ise kadın ünlülerin bütün pozlarında makyajsız olması. Kimi spor yaparken, kimi evcil hayvanlarıyla oynarken, kimi de çocuğuyla ilgilenirken çekilen bu pozlarında ünlüler en doğal halleriyle görülüyor. İşte ünlülerin en doğal karantina halleri.

2SÜREKLİ SPOR

SÜREKLİ SPOR

Jessica Alba karantina günlerini sık sık spor yaparak değerlendiriyor. O anlarda çekilen video ve fotoğraflarını da sosyal medyadan paylaşıyor.

3ZOE KRAVITZ

ZOE KRAVITZ

Zoe Kravitz, çok sevdiği köpeğiyle çekilen pozunu sosyal medyadan paylaştı.

4MAKYAJ YOK, BOYA VAR

MAKYAJ YOK, BOYA VAR

Amanda Seyfried, boya kalemleriyle renklenen yüzünün fotoğrafıyla takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

5DURMADAN SPOR

DURMADAN SPOR

Adriana Lima da karantina günlerini spor yaparak geçiriyor.

6ZARLARI ATTIM

ZARLARI ATTIM

Cindy Crawford, kendi kendine tavla oynadığı bu videoyu takipçileriyle paylaştı.

7ATEŞİM KAÇ

ATEŞİM KAÇ?

Dakota Fanning, ateş ölçerle ateşini ölçtüğü videoyu takipçileriyle paylaştı.

8KIZIM ÇEKTİ

KIZIM ÇEKTİ

Eva Mendes, kızının çektiği bu pozu sosyal medyada paylaştı.

9BEBEĞİMLE

BEBEĞİMLE

Model Ashley Graham vaktinin çoğunu minik oğluna ayırıyor.

10MAKYAJSIZ JULIA

MAKYAJSIZ JULIA

Julia Roberts da karantina günlerinden makyajsız fotoğraf paylaşan ünlülerden.

11EV HALİ

EV HALİ

Julianne Moore'un karantina günlerinden.

12İLK İŞ EVİ SÜPÜRMEK

İLK İŞ EVİ SÜPÜRMEK

Moore, sabap kalkar kalkmaz ilk işinin evi süpürmek olduğunu yazdı.

13CANIM BENİM

CANIM BENİM

Evcil hayvanıyla karantinada olan ünlülerden biri de Kaley Cuoco

14SIFIR MAKYAJ

SIFIR MAKYAJ

Karantina günlerinde makyajsız fotoğraf paylaşan ünlülerden biri de Salma Hayek.

15SAÇLARIM ŞEKİL

SAÇLARIM ŞEKİL!

Ariel Winter makyajsız ama belli ki saçlarına özenle şekil vermiş.

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