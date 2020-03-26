Kırmızı halıya çıktıklarında güzellikleri ve iddialı görüntüleriyle göz kamaştıran ünlüler corona virüs yüzünden eve kapandıkları günlerde ise o alışıldık hallerinden çok farklı bir görüntü sergiliyor.
BACKGRID UK, INSTAGRAM
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Covid 19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla evlerinde kalan ünlüler anlık hallerini de sosyal medya aracılığıyla takipçileriyle paylaşıyor. Bu paylaşımlarda en çok dikkat çeken nokta ise kadın ünlülerin bütün pozlarında makyajsız olması. Kimi spor yaparken, kimi evcil hayvanlarıyla oynarken, kimi de çocuğuyla ilgilenirken çekilen bu pozlarında ünlüler en doğal halleriyle görülüyor. İşte ünlülerin en doğal karantina halleri.
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SÜREKLİ SPOR
Jessica Alba karantina günlerini sık sık spor yaparak değerlendiriyor. O anlarda çekilen video ve fotoğraflarını da sosyal medyadan paylaşıyor.
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ZOE KRAVITZ
Zoe Kravitz, çok sevdiği köpeğiyle çekilen pozunu sosyal medyadan paylaştı.
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MAKYAJ YOK, BOYA VAR
Amanda Seyfried, boya kalemleriyle renklenen yüzünün fotoğrafıyla takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.
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DURMADAN SPOR
Adriana Lima da karantina günlerini spor yaparak geçiriyor.
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ZARLARI ATTIM
Cindy Crawford, kendi kendine tavla oynadığı bu videoyu takipçileriyle paylaştı.
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ATEŞİM KAÇ?
Dakota Fanning, ateş ölçerle ateşini ölçtüğü videoyu takipçileriyle paylaştı.
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KIZIM ÇEKTİ
Eva Mendes, kızının çektiği bu pozu sosyal medyada paylaştı.
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BEBEĞİMLE
Model Ashley Graham vaktinin çoğunu minik oğluna ayırıyor.
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MAKYAJSIZ JULIA
Julia Roberts da karantina günlerinden makyajsız fotoğraf paylaşan ünlülerden.
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EV HALİ
Julianne Moore'un karantina günlerinden.
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İLK İŞ EVİ SÜPÜRMEK
Moore, sabap kalkar kalkmaz ilk işinin evi süpürmek olduğunu yazdı.
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CANIM BENİM
Evcil hayvanıyla karantinada olan ünlülerden biri de Kaley Cuoco
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SIFIR MAKYAJ
Karantina günlerinde makyajsız fotoğraf paylaşan ünlülerden biri de Salma Hayek.
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SAÇLARIM ŞEKİL!
Ariel Winter makyajsız ama belli ki saçlarına özenle şekil vermiş.