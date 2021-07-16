Magazin dünyasında neler oluyor?

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Denizde sohbet
Ece Uslu, evinin de bulunduğu Çeşme’de deniz keyfi yaparken görüntülendi. Oyuncu önceki gün bir arkadaşıyla plajdaydı. Birlikte denize giren arkadaşlar, suyun içinde sohbet etti. Uslu daha sonra şezlonguna uzanıp güneşlendi. 46 yaşındaki Ece Uslu'nun düzgün fiziği dikkat çekti. (Deniz BOY)
2
Kısa pantolonla yüzdü
Serkay Tütüncü, bir süredir ilişki yaşadığı İlayda Alişan’la çıktığı Bodrum tatiline devam ediyor. Genç çift, önceki gün arkadaşlarıyla birlikte Yalıkavak’taki Xuma Beach’teydi. İlayda Alişan güneşlenmeyi tercih ederken, Serkay Tütüncü arkadaşlarıyla denize girdi. Ancak ünlü oyuncunun üzerinde deniz şortu değil, kısa pantolonu vardı. ( Umut ÜNVER)
3
Hasret giderdiler
Şarkıcı Hande Ünsal ile Sakiler grubu üyesi Serkan Balkan önceki akşam Nişantaşı’ndaydı. Ünsal gazetecilerin sorularını şöyle yanıtladı: “Hayatlarımızın normale döndü. Konserlerimiz başladı. Serkan’la bir süredir görüşemiyorduk. Aramıza işler girmişti. Bugün hasret giderdik.” (Sayit DURMAZ)
4
Aşk yok
Murat Boz önceki gün Ortaköy’deki bir spor salonundan çıkarken görüntülendi. Yeni dizisindeki rol arkadaşı Tuba Büyüküstün’le adı aşk dedikodularına karışan ünlü şarkıcı, “Aynı dizide oynuyoruz o kadar, aşk falan yok” diye konuştu. Boz, Hadise ile aralarının bozuk olduğu iddiaları hakkında da “Her şey yolunda, öyle bir şey yok” dedi.
5
Dora sıcaktan bunaldı
Oyuncu Umut Oğuz, eşi Sevilay Oğuz ve oğlu Dora’yla önceki gün Zorlu AVM’deydi. Umut Oğuz, “Gördüğünüz gibi Dora sıcaktan bunaldı. Ama annesinin kucağından da inmiyor. İnşallah güzel bir proje olursa ben de tekrardan ekranlarda olacağım” dedi.
6
Rüya gibi setin son günü
Hazal Kaya, dijital bir platformda yayınlanacak “Pera Palas” dizisinin setinden karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncu, fotoğraflara şu notu düştü: “Rüya gibi, ödül gibi bir setin son günüydü. Başa sarıp tekrar yaşamak isteyeceği kaç seti olur bir oyuncunun, bilmiyorum. Esra’yı bana emanet ettiğiniz için çok teşekkür ederim! Hemen kavuşmak üzere.”
7
Romantik yemek
Aslı Turanlı önceki gün sevgilisi Besim Çırak’la Zorlu AVM’deydi. Çeşme tatilinden yeni dönen ikili, Zanzibar’da romantik bir akşam yemeği yedi. Çift, soruları yanıtsız bırakıp “İyi çalışmalar” demekle yetindi.
8
El ele eğlence
Sunucu Balçiçek İlter ve işletmeci Onur Gülmek önceki akşam Beyoğlu Rixos Otel’in terasındaki Golden Hour’da eğlendi. Mekandan el ele çıkan ikiliden Gülmek, “Aldığınız kareler yeterliyse biz gidelim” dedi. (Sayit DURMAZ)
9
Ölümden döndü
Koronavirüse yakalanan Kubilay Penbeklioğlu, uzun bir süre yoğun bakımda kalarak tedavi gördü. Oyuncuya, evinde oksijen ve vitamin tedavisi uygulandı. Sağlığına kavuşan Penbeklioğlu, setlere dönmek istediğini söyledi.
10
Her kadın güçlüdür
Merve Özbey, 2 yıl aradan sonra yeni single çalışması “Yerle Yeksan”la sevenleriyle buluştu. Yeni şarkısının heyecanını yaşayan Merve Özbey, “Yerle Yeksan, acılarla güçlenen kadınların hikayesini anlatıyor. Her kadın güçlüdür. Önemli olan bu gücün farkında olmak” dedi. Söz ve müziği Can Tosun’a, düzenlemesi Celil Yavuz’a ait “Yerle Yeksan”, DMC etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı. Şarkının klibi ise Gülşen Aybaba’nın yönetmenliğinde Kemerburgaz Orion Stüdyoları’nda çekildi.
11
Resim yaparak dinleniyor
Yaz turnesine hazırlanan Erol Evgin, yorucu program öncesinde resim yaparak dinleniyor. Bugünlerde tuvalin başından kalkmayan sanatçı, “En büyük tutkularımdan biri bu. 20 yıldır resim yapıyorum, beni dinlendiriyor” diyor. Turneye 23 Temmuz’da Datça’da başlayacak olan Erol Evgin, daha sonra sırasıyla Marmaris, Çeşme, Altınoluk, İstanbul, Kuşadası, Bodrum, Antalya, Gaziantep, Adana, Bursa ve İzmir’de sevenleriyle buluşacak.