Magazin dünyasında neler oluyor?

Aşk yok Murat Boz önceki gün Ortaköy’deki bir spor salonundan çıkarken görüntülendi. Yeni dizisindeki rol arkadaşı Tuba Büyüküstün’le adı aşk dedikodularına karışan ünlü şarkıcı, “Aynı dizide oynuyoruz o kadar, aşk falan yok” diye konuştu. Boz, Hadise ile aralarının bozuk olduğu iddiaları hakkında da “Her şey yolunda, öyle bir şey yok” dedi.