Magazin dünyasında neler oluyor?

Her kadın güçlüdür Merve Özbey, 2 yıl aradan sonra yeni single çalışması “Yerle Yeksan”la sevenleriyle buluştu. Yeni şarkısının heyecanını yaşayan Merve Özbey, “Yerle Yeksan, acılarla güçlenen kadınların hikayesini anlatıyor. Her kadın güçlüdür. Önemli olan bu gücün farkında olmak” dedi. Söz ve müziği Can Tosun’a, düzenlemesi Celil Yavuz’a ait “Yerle Yeksan”, DMC etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı. Şarkının klibi ise Gülşen Aybaba’nın yönetmenliğinde Kemerburgaz Orion Stüdyoları’nda çekildi.