Lost dizisinin yıldızı Daniel Dae Kim de corona virüse yakalandı: Dikkat çeken detay

Daniel Dae Kim, test sonucunun pozitif olduğunu öğrendikten sonra dizi kadrosuna bir mesaj gönderdi ve Oradaki herkes için, özellikle bunun ciddi olmadığını düşünen gençler için şunu söylemek isterim ki; Bunun ciddi olduğunu bilin. Ve buna dikkat etmezseniz, potansiyel olarak insanların hayatlarını tehlikeye atıyorsunuz demektir. Sevdikleriniz dahil milyonlarca insandan bahsediyorum" dedi.