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Haber Giriş: 20 Mart 2020 - 16:53, /

Lost dizisinin yıldızı Daniel Dae Kim de corona virüse yakalandı: Dikkat çeken detay

Bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren Lost dizisinin oyuncularından Daniel Dae Kim de corona virüse yakalandı. İşin ilginç yanı 51 yaşındaki oyuncunun New Amsterdan adlı yeni dizisinde, bir grip salgını sırasında hastalara yardım etmeye çalışan bir doktoru canlandırması.

BACKGRID USA

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Daniel Dae Kim, test sonucunun pozitif olduğunu öğrendikten sonra dizi kadrosuna bir mesaj gönderdi ve Oradaki herkes için, özellikle bunun ciddi olmadığını düşünen gençler için şunu söylemek isterim ki; Bunun ciddi olduğunu bilin. Ve buna dikkat etmezseniz, potansiyel olarak insanların hayatlarını tehlikeye atıyorsunuz demektir. Sevdikleriniz dahil milyonlarca insandan bahsediyorum" dedi. 

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Daniel Dae Kim, salgın iyiden iyiye yayılmaya başladığında Hawai'deki ailesinin yanına gitmişti. Kim, Lost adlı dizide Jin Soo Kwon karakterini canlandırıyordu.

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