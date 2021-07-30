İsyan etti: Üzerine atlayıp hayranımı öldürmedim, o kadar da şişman değilim

'SAHNEDEN SEYİRCİNİN ÜZERİNE HİÇ ATLAMADIM' Lizzo "Internette hakkımda çok sayıda rahatsız edici şey duyuyorum. Fakat bu dedikodular arasında beni en çok rahatsız eden, sahneden seyircinin üzerine atlayarak, bir kişinin ölümüne neden olmamla ilgili olanı. Her şeyden önce bu yalan! Ayrıca hayatım boyunca hiçbir zaman sahneden seyircinin üzerine atlamış değilim" sözleriyle bu konudaki iddiaları yalanladı.