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FOTOĞRAFLAR: BACKGRID UK, BACKGRID USA, MEGA NEWS AGENCY
Haber Giriş: 30 Temmuz 2021 - 14:11 | 

İsyan etti: Üzerine atlayıp hayranımı öldürmedim, o kadar da şişman değilim

Gösteri dünyasının, fiziksel görünümle ilgili baskılara meydan okuyan üyesi Lizzo sonunda isyan etti: "Üzerine atlayarak hiçbir hayranımın ölümüne neden olmadım. O kadar da şişman değilim".

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1ATEŞ PÜSKÜRDÜ

ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Gerçek adı Melissa Viviane Jefferson olan 33 yaşındaki Lizzo, internet ortamında hakkında ortaya atılan iddialara ateş püskürdü.

2KİMSENİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLMADIM

KİMSENİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLMADIM

Konuyla ilgili olarak bir Tiktok videosu çeken Lizzo, öne sürüldüğü gibi, bir konseri sırasında, sahneden seyircinin üzerine atlayarak bir hayranının ölümüne neden olmadığını belirtti.

3SAHNEDEN SEYİRCİNİN ÜZERİNE HİÇ ATLAMADIM

'SAHNEDEN SEYİRCİNİN ÜZERİNE HİÇ ATLAMADIM'

Lizzo "Internette hakkımda çok sayıda rahatsız edici şey duyuyorum. Fakat bu dedikodular arasında beni en çok rahatsız eden, sahneden seyircinin üzerine atlayarak, bir kişinin ölümüne neden olmamla ilgili olanı. Her şeyden önce bu yalan! Ayrıca hayatım boyunca hiçbir zaman sahneden seyircinin üzerine atlamış değilim" sözleriyle bu konudaki iddiaları yalanladı.

4YALANLARA BİR SON VERİN

'YALANLARA BİR SON VERİN'

Lizzo, bu iddialara yanıt verirken, yatağının üzerine atladığı bir video paylaştı. Ünlü şarkıcı o video aracılığıyla "Yalanlara bir son verin" diye seslendi.

5KENDİSİYLE BARIŞIK

KENDİSİYLE BARIŞIK

Ünlü şarkıcı, her ne kadar fazla kiloları yüzünden kimi zaman zorbalık düzeyinde eleştirilere maruz kalsa da kendisiyle barışık olduğunu sürekli gözler önüne seriyor.

6GÖBEĞİMLE KONUŞMAYA BAŞLADIM

'GÖBEĞİMLE KONUŞMAYA BAŞLADIM'

Genç şarkıcı bir röportajında "Bu yıl göbeğimle konuşmaya başladım. Ona öpücükler gönderip övgü yağmuruna tuttum" diye konuşmuştu. Ardından da bir dönem göbeğinden nefret ettiğini, onu kesip atmak istediğini saklamamıştı. Fakat sonra da "Ama bu gerçekten benim" diyerek sözlerini tamamlamıştı. 

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