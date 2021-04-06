Kalçamdan yağ aldırdım, sevgilim yara izlerini sorunca da çok utandım

'KALÇAMDAN YAĞ ALDIRDIM' Lily Allen "Evet... Yıllar önce kalçamdan yağ aldırdım" diye yanıt verdi. Allen, o sırada bir sevgilisi olduğunu belirterek "Sevgilim bana o yara izlerinin ne olduğunu sordu. O zaman utandım ve ona kalça protezi yaptırdığımı söyledim" diye yanıt verdi.