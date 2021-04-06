Kalçamdan yağ aldırdım, sevgilim yara izlerini sorunca da çok utandım
Kısa bir süre önce sürpriz bir şekilde ikinci evliliğini yapan ünlü şarkıcı, geçmişte yaptırdığı bir estetik operasyon ile ilgili ilk kez konuştu.
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GERÇEĞİ İLK KEZ ANLATTI
35 yaşındaki iki çocuk annesi Lily Allen, önceki gün Instagram hesabından hayranlarının sorularını yanıtladı. Bir takipçisi ona hiç estetik operasyon geçirip geçirmediğini sorunca da bu konuda bugüne kadar sakladığı gerçeği açıkladı.
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'KALÇAMDAN YAĞ ALDIRDIM'
Lily Allen "Evet... Yıllar önce kalçamdan yağ aldırdım" diye yanıt verdi. Allen, o sırada bir sevgilisi olduğunu belirterek "Sevgilim bana o yara izlerinin ne olduğunu sordu. O zaman utandım ve ona kalça protezi yaptırdığımı söyledim" diye yanıt verdi.
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FİZİĞİNİ NASIL KORUDUĞUNU ANLATTI
Bir başka hayranı da Lily Allen'a fiziksel olarak iyi göründüğünü, formunu nasıl koruduğunu sordu. Bunun üzerine Lily Allen da kişisel eğitmeniyle birlikte online olarak haftada beş gün egzersiz yaptığını anlattı.
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LAS VEGAS'TA EVLENDİ
Lily Allen, geçtiğimiz yılın eylül ayında, bir süredir birlikte olduğu David Harbour ile Las Vegas'ta evlendi. 2000'lerin ilk döneminde sürdürdüğü hızlı hayatla magazin gündeminin manşetlerinden inmeyen şarkıcı Lily Allen, sürpriz bir şekilde ikinci evliliğini yaptı. 35 yaşındaki Allen, rol aldığı Stranger Things adlı diziyle ünlenen 45 yaşındaki David Harbour ile Las Vegas'ta evlendi.
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SIRADAN BİR ELBİSE GİYİP DUVAK TAKTI
Allen; 60'lı yılların modasını yansıtan beyaz bir elbise giydi ve bunu da kısa bir duvak ile tamamladı. Lily Allen, nikahtan sonra da büyük bir hamburger yedi. Allen, mutlu anlarında çekilen fotoğraflarını da Instagram sayfasından paylaştı.
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İKİ ÇOCUK ANNESİ
Lily Allen ve David Harbour, daha sonra ünlü şarkıcının ilk evliliğinden dünyaya gelen çocukları 8 yaşındaki Ethel ve yedi yaşındaki Marnie'nin de katıldığı küçük bir kutlama düzenledi. Bu kutlamada da hamburger ve plastik bardaklar içinde yiyecekler tüketildi. Gelinin maskesini eksik etmemesi de dikkat çekti.
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İLK EVLİLİĞİ KISA SÜRDÜ
Lily Allen ilk evliliğini 2011 yılında Sam Cooper ile yaptı. Bu evlilikten çiftin iki çocuğu oldu. Fakat Sam Cooper ile Lily Alen 2018 yılında yollarını ayırmaya karar verdi. David Harbour ise Allen ile ilk evliliğini yaptı.