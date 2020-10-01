Çocukken annesiyle mahalle mahalle gezer farklı evlerde yaşardı, şimdi efsanelerin evini satın aldı
Çocukken mahalle mahalle gezerdi, şimdi efsanelerin evini satın aldı.
Backgrid UK, Depo Photos
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MAHALLE MAHALLE GEZER, FARKLI EVLERDE YAŞARLARDI
Küçükken iş bulmak zorunda olan annesiyle mahalle mahalle gezen ve farklı evlerde yaşayan ünlü sporcu, milyon dolarlık emlak portföyüne yeni bir mülk daha kattı. Sporcu, bir dönem ardıardına Hollywood efsanelerinin yaşadığı malikaneyi satın aldı.
2
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HOLLYWOOD'UN ALTIN ÇAĞININ ÜNLÜLERİ BURADA YAŞADI
Basketbol sahalarının yıldızı LeBron James, Hollywood'un "altın çağında" ardı ardına efsanelerin yaşadığı evi satın aldı.
3
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EV, EFSANE OYUNCUYLA ÖZDEŞLEŞTİ
Ünlü basketbolcu Lebron James, sinema tarihine damga vuran efsane oyuncu Katharine Hepburn'ün kariyerinin en parlak döneminde yaşadığı malikaneyi satın aldı. James bu mülk için 36,8 milyon dolar ödedi.
4
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1930 YILINDA İNŞA EDİLDİ
Beverly Hills'te çok talep gören bir bölgede bulunan bu mülk, 1930 yılında inşa edildi. Akdeniz tarzındaki malikane yıllarca Hollywood'un ünlü erkek oyuncularından Charles Boyer'e aitti.
5
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ÜNLÜ AKTÖRDEN STÜDYO SATIN ALDI
1940'larda Boyer ile dönemin önde gelen stüdyolarından biri olan RKO anlaşmazlığa düştü. Şirket Boyer ile kontratını iptal etti. Yapılan anlaşma sonrasında stüdyo, Boyer'den evi satın aldı.
6
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ESKİ SEVGİLİSİNE SATTI
Aslında bu anlaşmanın ardından malikane, yine dönemin milyarderlerinden Howard Hughes'un oldu. Çünkü RKO Stüdyosu'nun sahibi oydu. Fakat Hughes bu evde hiç yaşamadı. Yönetmen, yapımcı, havacı olan Hughes mülkü eski sevgilisi Katharine Hepburn'e sattı.
7
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KARİYERİNİN EN PARLAK DÖNEMİNDE BURADA YAŞADI
Hepburn, kariyerinin en parlak döneminde bu malikanede yaşadı. O yüzden de yıllar içinde çok sayıda kişinin satın alıp yaşamasına rağmen bu mülk Katharine Hepburn'ün evi olarak anılıyor.
8
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ÜNLÜLER ARDI ARDINA BURADA YAŞADI
Katharine Hepburn buradan taşındıktan sonra mülk, sinema dünyasından olmayan zenginler tarafından satın alındı.
9
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BU EVİ ÇOK SEVDİ
1986 yılında "sabun köpüğü" diye adlandırılan TV dizilerinin yapımcısı Lee Phillip Bell, 2.9 milyon dolara malikaneyi satın aldı. Ölene kadar da burada yaşadı.
10
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KENDİNE ÖZEL RIHTIMI VAR
Mülkün bu kadar gözde olmasının nedeni kendine ait bir rıhtıma da sahip olması.
11
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BUDA HEYKELİ DE ÜNLÜ
Yüzme havuzunun yanında bulunan Buda heykeli de bu mülkün simgelerinden biri.
12
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EVİN EN ÜNLÜ ESKİ SAHİBİ
Bir dönem yaşadığı bu evle adı özdeşleşen Katharine Hepburn, Hollywood'un altın çağının en parlak yıldızlarından biri. 60 yıldan uzun süre başarılı bir şekilde kariyerini sürdüren Hepburn, 12 kez Oscar adayı oldu ve 4 kez de ödülü kazandı.
13
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EFSANE BİR AŞKIN KAHRAMANI
Hepburn aynı zamanda Hollywood'un unutulmaz aşk öykülerinden birinin de kahramanıydı. Ünlü sanatçının hayatının aşkı Spencer Tracy’ydi. Hepburn Tracy’yle 27 yıl geçirdi ve dokuz film çevirdi. Çift ilk karşılaştığında, Tracy kendisinden yedi yaş küçük olan Hepburn kendisini “beklediğinden daha kısa” bulunca üzülmüş. Fakat bunun üzerine Tracy “seni yakında kesip kendi boyuma getiririm” diye karşılık vermiş.
14
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30 YILLI AŞK, AMA EVLİLİK YOK
Çiftin ilişkisi sıradışıydı, 30 yıla yakın birlikte olmalarına rağmen evlenmediler. Koyu Katolik olan Tracy, eşinden boşanmayı reddetti ve 1967’de ölene kadar onunla evli kaldı. Hepburn, 2003 yılında 96 yaşında hayata veda etti.
15
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LEBRON JAMES'İN İKİ MALİKANESİ DAHA VAR
Lebron James'in bu yeni satın aldığı dışında Los Angeles'ta iki tane daha malikanesi bulunuyor.