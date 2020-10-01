Çocukken annesiyle mahalle mahalle gezer farklı evlerde yaşardı, şimdi efsanelerin evini satın aldı  

EVİN EN ÜNLÜ ESKİ SAHİBİ Bir dönem yaşadığı bu evle adı özdeşleşen Katharine Hepburn, Hollywood'un altın çağının en parlak yıldızlarından biri. 60 yıldan uzun süre başarılı bir şekilde kariyerini sürdüren Hepburn, 12 kez Oscar adayı oldu ve 4 kez de ödülü kazandı.