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GeriMagazin Çocukken annesiyle mahalle mahalle gezer farklı evlerde yaşardı, şimdi efsanelerin evini satın aldı  
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Haber Giriş: 01 Ekim 2020 - 14:17 | 

Çocukken annesiyle mahalle mahalle gezer farklı evlerde yaşardı, şimdi efsanelerin evini satın aldı  

Çocukken mahalle mahalle gezerdi, şimdi efsanelerin evini satın aldı.

Backgrid UK, Depo Photos

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1MAHALLE MAHALLE GEZER, FARKLI EVLERDE YAŞARLARDI
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MAHALLE MAHALLE GEZER, FARKLI EVLERDE YAŞARLARDI

Küçükken iş bulmak zorunda olan annesiyle mahalle mahalle gezen ve farklı evlerde yaşayan ünlü sporcu, milyon dolarlık emlak portföyüne yeni bir mülk daha kattı. Sporcu, bir dönem ardıardına Hollywood efsanelerinin yaşadığı malikaneyi satın aldı.

2HOLLYWOODUN ALTIN ÇAĞININ ÜNLÜLERİ BURADA YAŞADI
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HOLLYWOOD'UN ALTIN ÇAĞININ ÜNLÜLERİ BURADA YAŞADI

Basketbol sahalarının yıldızı  LeBron James, Hollywood'un "altın çağında" ardı ardına efsanelerin yaşadığı evi satın aldı.

3EV, EFSANE OYUNCUYLA ÖZDEŞLEŞTİ
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EV, EFSANE OYUNCUYLA ÖZDEŞLEŞTİ

Ünlü basketbolcu Lebron James, sinema tarihine damga vuran efsane oyuncu Katharine Hepburn'ün kariyerinin en parlak döneminde yaşadığı malikaneyi satın aldı. James bu mülk için 36,8 milyon dolar ödedi.

41930 YILINDA İNŞA EDİLDİ
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1930 YILINDA İNŞA EDİLDİ

 Beverly Hills'te çok talep gören bir bölgede bulunan bu mülk, 1930 yılında inşa edildi. Akdeniz tarzındaki malikane yıllarca Hollywood'un ünlü erkek oyuncularından Charles Boyer'e aitti.

5ÜNLÜ AKTÖRDEN STÜDYO SATIN ALDI
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ÜNLÜ AKTÖRDEN STÜDYO SATIN ALDI

1940'larda Boyer ile dönemin önde gelen stüdyolarından biri olan RKO anlaşmazlığa düştü. Şirket Boyer ile kontratını iptal etti. Yapılan anlaşma sonrasında stüdyo, Boyer'den evi satın aldı.

6ESKİ SEVGİLİSİNE SATTI
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ESKİ SEVGİLİSİNE SATTI

Aslında bu anlaşmanın ardından malikane, yine dönemin milyarderlerinden Howard Hughes'un oldu. Çünkü RKO Stüdyosu'nun sahibi oydu.  Fakat Hughes bu evde hiç yaşamadı. Yönetmen, yapımcı, havacı olan Hughes mülkü eski sevgilisi Katharine Hepburn'e sattı.

7KARİYERİNİN EN PARLAK DÖNEMİNDE BURADA YAŞADI
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KARİYERİNİN EN PARLAK DÖNEMİNDE BURADA YAŞADI

Hepburn, kariyerinin en parlak döneminde bu malikanede yaşadı. O yüzden de yıllar içinde çok sayıda kişinin satın alıp yaşamasına rağmen bu mülk Katharine Hepburn'ün evi olarak anılıyor.

8ÜNLÜLER ARDI ARDINA BURADA YAŞADI
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ÜNLÜLER ARDI ARDINA BURADA YAŞADI

Katharine Hepburn buradan taşındıktan sonra mülk, sinema dünyasından olmayan zenginler tarafından satın alındı.

9BU EVİ ÇOK SEVDİ
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BU EVİ ÇOK SEVDİ

1986 yılında "sabun köpüğü" diye adlandırılan TV dizilerinin yapımcısı Lee Phillip Bell, 2.9 milyon dolara malikaneyi satın aldı. Ölene kadar da burada yaşadı.

10KENDİNE ÖZEL RIHTIMI VAR
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KENDİNE ÖZEL RIHTIMI VAR

Mülkün bu kadar gözde olmasının nedeni kendine ait bir rıhtıma da sahip olması.

11BUDA HEYKELİ DE ÜNLÜ
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BUDA HEYKELİ DE ÜNLÜ

Yüzme havuzunun yanında bulunan Buda heykeli de bu mülkün simgelerinden biri.

12EVİN EN ÜNLÜ ESKİ SAHİBİ
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EVİN EN ÜNLÜ ESKİ SAHİBİ

Bir dönem yaşadığı bu evle adı özdeşleşen Katharine Hepburn, Hollywood'un altın çağının en parlak yıldızlarından biri. 60 yıldan uzun süre başarılı bir şekilde kariyerini sürdüren Hepburn, 12 kez Oscar adayı oldu ve 4 kez de ödülü kazandı.

13EFSANE BİR AŞKIN KAHRAMANI
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EFSANE BİR AŞKIN KAHRAMANI

Hepburn aynı zamanda Hollywood'un unutulmaz aşk öykülerinden birinin de kahramanıydı. Ünlü sanatçının hayatının aşkı Spencer Tracy’ydi. Hepburn Tracy’yle 27 yıl geçirdi ve dokuz film çevirdi. Çift ilk karşılaştığında, Tracy kendisinden yedi yaş küçük olan Hepburn kendisini “beklediğinden daha kısa” bulunca üzülmüş. Fakat bunun üzerine Tracy “seni yakında kesip kendi boyuma getiririm” diye karşılık vermiş. 

1430 YILLI AŞK, AMA EVLİLİK YOK
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30 YILLI AŞK, AMA EVLİLİK YOK

Çiftin ilişkisi sıradışıydı, 30 yıla yakın birlikte olmalarına rağmen evlenmediler. Koyu Katolik olan Tracy, eşinden boşanmayı reddetti ve 1967’de ölene kadar onunla evli kaldı. Hepburn, 2003 yılında 96 yaşında hayata veda etti.

15LEBRON JAMESİN İKİ MALİKANESİ DAHA VAR
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LEBRON JAMES'İN İKİ MALİKANESİ DAHA VAR

Lebron James'in bu yeni satın aldığı dışında Los Angeles'ta iki tane daha malikanesi bulunuyor.

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