Saç rengi değişti, güneş gözlüğü ve maske yüzünü kapattı. Ama yine de tanıdılar.
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ROMA SOKAKLARINDA
Giyim ve aksesuar konusunda gösteri dünyasının en cesur isimlerinden biri olan Lady Gaga, önceki gün Roma sokaklarında görüntülendi. Uzun süredir kullandığı sarı saçlarını koyu renge boyatan Lady Gaga, ilginç maskesinin yanı sıra üzerindeki kıyafetle de dikkat çekti.
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ZAFER İŞARETİ
34 yaşındaki Lady Gaga, fotoğraflarını çeken muhabirlere zafer işareti yaparak yoluna devam etti. Her ne kadar kendi çizgisine çok akın bir giyim tarzıyla görüntülense de özellikle de saç renginin rol aldığı yeni proje için değiştiği ileri sürüldü.
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YENİ FİLMİ İÇİN SAÇ RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ
Lady Gaga, yönetmenliğini Ridley Scott'ın üstlendiği Gucci adlı film için kamera karşısına geçiyor şu aralarda. İtalyan moda devinin hayatına odaklanan filmde, Lady Gaga, Gucci'nin eski eşi Patrizia Reggiani'yi canlandırıyor.
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ÜZÜNTÜLÜ GÜNLER GEÇİRDİ
Lady Gaga son olarak ailesinden, kendisi için önemli olan iki kişinin Covid 19 hastalığına yakalandığını açıklamasıyla gündeme gelmişti. 11 Grammy ödüllü Lady Gaga, aile üyelerinin hastalığının kendisini derinden sarstığını belirtmişti.