Yine de tanıdılar

ZAFER İŞARETİ 34 yaşındaki Lady Gaga, fotoğraflarını çeken muhabirlere zafer işareti yaparak yoluna devam etti. Her ne kadar kendi çizgisine çok akın bir giyim tarzıyla görüntülense de özellikle de saç renginin rol aldığı yeni proje için değiştiği ileri sürüldü.