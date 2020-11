Kylie Jenner kimdir, kaç yaşında? İşte Kylie Jenner'in bilinmeyenleri

Kylie Kristen Jenner, E! televizyon kanalında yayınlanan Keeping Up with the Kardashians aile reality şovlarında rol almaktadır. Kim Kardashian'ın üvey kardeşi ve Kendall Jenner'in küçük kardeşidir.



Bruce Jenner ve Kris Jenner'ın kızıdır. Kendall Jenner'in küçük kardeşidir ve Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloe Kardashian ve Rob Kardashian adında 4 üvey kardeşi, baba tarafından ise 4 üvey kardeşi daha vardır. Kylie de ailedeki diğer kişiler gibi ünlü Amerikalı genç televizyon kişiliği ve modeldir. Her dönem magazin bültenlerinde çok konuşulan ve dünya genelinde geniş bir kitle tarafından takip edilen Kim Kardashian’ın üvey kardeşidir.