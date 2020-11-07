Kylie Jenner kimdir, kaç yaşında? İşte Kylie Jenner'in bilinmeyenleri
70’li yıllardan itibaren yüzlerce filmde rol alan Banu Alkan, ABD'li magazin yıldızı Kylie Jenner'ın kendisini taklit ettiğini iddia etti. Banu Alkan, son olarak sosyal medya hesabından gençlik dönemlerinde çekilen pozlarını paylaştı. Banu Alkan'ın paylaşımları sosyal medyaya da konu oldu. Peki, Kylie Jenner kimdir, kaç yaşında?
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Kylie Kristen Jenner, E! televizyon kanalında yayınlanan Keeping Up with the Kardashians aile reality şovlarında rol almaktadır. Kim Kardashian'ın üvey kardeşi ve Kendall Jenner'in küçük kardeşidir.
Bruce Jenner ve Kris Jenner'ın kızıdır. Kendall Jenner'in küçük kardeşidir ve Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloe Kardashian ve Rob Kardashian adında 4 üvey kardeşi, baba tarafından ise 4 üvey kardeşi daha vardır. Kylie de ailedeki diğer kişiler gibi ünlü Amerikalı genç televizyon kişiliği ve modeldir. Her dönem magazin bültenlerinde çok konuşulan ve dünya genelinde geniş bir kitle tarafından takip edilen Kim Kardashian’ın üvey kardeşidir.
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Kylie ilk eğitimine Sierra Canyon Okulunda başladı, o burada amigo takımın yıldızlarından biri idi, ponpon kız görevini yapıyordu.2012 yılından eğitimine Laurel Springs Okulunda devam eden Kylie 2015 yılında lise diploması ile mezun oldu.Kylie ilk olarak kız kardeşi Kendall ile Paper Magazine dergisinin 'Beautiful People' başlığı altında yer aldı.
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14 yaşında Jenner "Your Style Crush" Sears hattı ile modellik kariyerine başladı ve kuzeni Natasha'nın giyim firması için modellik yaptı. OK! dergisi ile fotoğraf çekimleri yaptı. 2011 yılında kız kardeşi Kendall ile birlikte Seventeen dergisi tarafından 'Stil Elçileri' olarak seçilmişlerdir. 2011 yılında New York Moda Haftası'nda şarkıcı Avril Lavigne tarafından kurulan giyim markası Abbey Dawn'ın gösterisini yaptı. 2013 yılında kardeşi Kendall ile «Kendall & Kylie» giyim koleksiyonu yarattılar.
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Şubat 2014 yılında kardeşi Kendall ile birlikte "Steve Madden Madden Girl" markası için bir ayakkabı ve çanta tasarımına başladı. Ağustos 2015 tarihinde Jenner, kendi adını taşıyan Kylie Lip Kit ruj kitinin bir parçası olarak ilk ruj markasının üretiminin başlatılacağını duyurdu. 2015 yılında Jaden Smith, Drake ve Tyga'nın müzik videolarında yer alan model, 2016 yılında PartyNextDoor'un "Come and See Me" parçası için yayımladığı müzik videosunda sevgili rolünde yer almıştır. 2014 yılında kurduğu Kylie Cosmetics’in CEO’sudur.