Kusura bakma ama buna kimse inanmaz! Ece Erken

GÖZLERİM YANDI Cengiz Semercioğlu:

Nurgül’ün sergi açılışı için tarzı doğruydu ama model çok kötüydü. Üzerine bir beden büyük gelen takımı renginden çok üzerinden düşecek haliyle dikkat çekiyordu. Oysa o tarzı çok daha iyi yansıtabilirdi. Ebru Şahin’in kıyafet ise tek kelimeyle korkunçtu. Genç bir oyuncu nasıl böyle bir kıyafet tercih eder akıl alır gibi değil. 90’lardan fırlamış assolist gibi.

Ömür Gedik:

Renkli kıyafetleri en çok gazeteler sever. Koyu renklerden çok cıvıl cıvıl ve iddialı kıyafetlerin basında daha çok ilgi çektiğini ünlüler de bilir. Bu nedenle hem Nurgül hem de Ebru’nun kıyafetleri bu açıdan çarpıcı. Gelmesini dört gözle beklediğimiz baharın müjdecisi olurlar umarım.

Onur Baştürk:

Nurgül Yeşilçay’ın takımı sergi açılışı için gayet uygundu. Abiye giyecek hali yok sergi açılışına. Hem spor hem şıktı. Hem de serginin teması kadınlar olduğu için ‘mor’u seçmesi doğaldı. Ebru Şahin’inki ise tek kelimeyle korkunçtu gözlerim yandı bakarken.