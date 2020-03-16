Kusura bakma ama buna kimse inanmaz! Ece Erken

Ece Erken, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte olduğunu önceki hafta itiraf etti. Ardından Erken’in, Yazıcıoğlu ve eşinin arabalarının aynalarını kırdığı görüntüleri ortaya çıktı. Erken çalıştığı programdan istifa etti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, “suç bende, bu bir gönül ilişkisi” açıklaması yaptı. Konsey, Ece Erken’in başına gelenleri masaya yatırdı.
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1
LASTİKLERİ PATLATSAYDIN
Cengiz Semercioğlu: Nasrettin Hoca’nın eşekten düşmesi gibi bu da... Ece Erken de “istifa ettim, zaten inecektim” diyor, kusura bakma da kimse buna inanmaz. Hiçbir inandırıcılığın kalmadığı ekranda seni tutmazlar. Kendisine bolca tatil ve iyi dinlenmeler diliyorum. Onur Baştürk: Ah be Ece Erken diyorum, dikiz aynası yerine araba lastiklerini patlatsaydın bari, madem öfkelendin, sinir oldun bir şeye. Ece Erken’in düştüğü duruma hepimiz düşebiliriz aslında. Ben orada değilim. Böyle çocukça şeyler yapabiliriz yani. Ne ayıplar, ne kınarım. Esas nokta, ekrandan evli adamla ilişkiye girmem diye bas bas bağıran birinin o sırada evli adamla aşk yaşıyor olması. Memleketin bu tarz söylediğiyle yaptığı tutmayanlardan çok çektiğini düşünüyor, o yüzden Ece Erken’in istifasını da ‘hayırlı’ buluyorum.
2
İLİŞKİSİNE SAHİP ÇIKTI
Ömür Gedik: Ece Erken “hayatta büyük konuşmamak lazım” cümlesinin karşılığını yaşıyor. Programında eleştirdiği, asla yapmam dediği şeyler başına gelince ve üstüne bir de video ortaya çıkınca haliyle zor duruma düştü. Durum böyleyken işinden de istifa etmek zorunda kaldı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ilişkisinin arkasında duran tavrı ise pek çok erkeğin cesaret edemediği bir davranış. Ece’ye sahip çıkarak, bu bir gönül ilişkisi diyerek insanlara söyleyecek söz bırakmadı.
3
HERKESİ RİSKE ATIYORLAR
Koronavirüs, dünya ve Türkiye’nin gündeminde. Konserler, tiyatrolar iptal edilirken, Kenan Doğulu, Beren Saat, Ebru Şallı, Işın Karaca, Şeyma Subaşı-Guido Siena gibi yakın zamanda yurtdışından gelen ünlüler kendilerini 14 gün karantinaya almadıkları için eleştiri yağmuruna tutuldu. Eleştirileri haklı buluyor musunuz?
4
YAHU İKİ AY YURTDIŞINA ÇIKMASAN ÖLÜR MÜSÜN?
Onur Baştürk: Eğer şu bir hafta içinde yurtdışından dönen ünlüler, Sağlık Bakanlığı’nın üstüne basa basa söylediği “14 gün kendinizi izole edin” açıklamasına uymadıysa kesinlikle herkesi riske atıyor. Önceki tarihlerde dönenleri anlarım, çünkü bakanlığın geçen haftalarda böyle bir açıklaması yoktu. Son bir haftadır ise sürekli var. Uymak o kadar da zor olmasa gerek. Ömür Gedik: Ben Kenan, Beren, Ebru ve Işın’ın yurtdışından geldiklerinde ev hapsine girmeleri gerektiğini bildiklerini sanmıyorum. Yurtdışı sonrası karantina son birkaç günün olayı. Bilseler, ortalıkta dolaşacak kadar bilinçsiz insanlar değiller. O kadar ünlü içinde neden sadece Şeyma Subaşı ve sevgilisinin teste götürüldüğünü de pek anlamadım. Şeyma sevgilisinin İtalya’dan değil Tel Aviv’den geldiğini ve gelirken test yaptırdığını da söylemişken üstelik. Cengiz Semercioğlu: Sağlık Bakanlığı, “zorunlu olmadıkça yurtdışına çıkmayın” diyor, bakıyorum bizimkiler eğlencede... Döndükten sonra da hiçbiri 14 gün kuralına uymamış. Yahu iki ay yurtdışına çıkmasan ölür müsün? Çok tatil istiyorsan atla arabana yurtiçinde bir yere git. İşte bu tür sorumsuzluklar yüzünden İtalya’da 20 gün içinde Çin’dekinin yarısı kadar insan öldü. Aynısının bizde de olmasını mı istiyorsunuz? Ben açıkçası yurtdışına çıktığını bildiğim arkadaşlarımla görüşmüyorum.
5
MODA KONSEYİ
Bu hafta iki ünlü iki sıra dışı kıyafetle sosyal medyanın gündemine oturdu. Nurgül Yeşilçay’ın mor takımını ve Ebru Şahin’in fuşya rengi elbisesini Konsey yorumladı.
6
GÖZLERİM YANDI
Cengiz Semercioğlu: Nurgül’ün sergi açılışı için tarzı doğruydu ama model çok kötüydü. Üzerine bir beden büyük gelen takımı renginden çok üzerinden düşecek haliyle dikkat çekiyordu. Oysa o tarzı çok daha iyi yansıtabilirdi. Ebru Şahin’in kıyafet ise tek kelimeyle korkunçtu. Genç bir oyuncu nasıl böyle bir kıyafet tercih eder akıl alır gibi değil. 90’lardan fırlamış assolist gibi. Ömür Gedik: Renkli kıyafetleri en çok gazeteler sever. Koyu renklerden çok cıvıl cıvıl ve iddialı kıyafetlerin basında daha çok ilgi çektiğini ünlüler de bilir. Bu nedenle hem Nurgül hem de Ebru’nun kıyafetleri bu açıdan çarpıcı. Gelmesini dört gözle beklediğimiz baharın müjdecisi olurlar umarım. Onur Baştürk: Nurgül Yeşilçay’ın takımı sergi açılışı için gayet uygundu. Abiye giyecek hali yok sergi açılışına. Hem spor hem şıktı. Hem de serginin teması kadınlar olduğu için ‘mor’u seçmesi doğaldı. Ebru Şahin’inki ise tek kelimeyle korkunçtu gözlerim yandı bakarken.
7
HADİSE ÖZGÜR RUHLU BİR KADIN
Hadise özgür ruhlu bir kadınİddialı pozlarıyla gündem yaratan Hadise bu kez de makyajsız bir paylaşım yaparak şaşırttı. Hadise’nin bu paylaşımını nasıl buldunuz? Paylaşımlarındaki radikal değişiklikte sevgilisinin etkisi olabilir mi?
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Ömür Gedik: Hadise özgür ruhlu bir kadın. Başka birinin zoru ya da etkisiyle tarzını değiştireceğini sanmıyorum. Kendi nasıl isterse öyle davranıyor. Eskiden de öyleydi, şimdi de öyle. Makyajsız, filtresiz fotoğraflarını sevdim ben, doğal ve genç buldum. Onur Baştürk: Filtresiz, makyajsız poz verme akımına uymuş Hadise. İddialı, seksi pozlarının ardından bu hayli “pazar günü bakkala ekmek almaya giderken çekilmiş bir poz” gibi duruyor. Aşırı doğal. Öyle ki, tanıyamadım kendisini.Cengiz Semercioğlu: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne uyan bir paylaşımdı Hadise’ninki... İstediğimi giyerim, istediğim gibi dışarı çıkarım, ister makyaj yapar, ister yapmam diyordu videoda... Hadise’nin ilk makyajsız görüntüsü değil bu. Mesaj olarak doğruydu, görüntü olarak da gayet iyiydi.
9
SERDAR YAKINDA EVLENEBİLİR
Serdar Ortaç bekarlara şöyle seslendi: “Aklınız varsa evlenmeyin, evlilik iki delinin altından kalkabileceği bir şey.” Serdar’ın bu sözlerine ne diyorsunuz? İki gün sonra evlenirse şaşırır mısınız?
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Onur Baştürk: Serdar Ortaç ne yapsa şaşırmam. Evlilikle ilgili söylediği sözler de şaşırtmadı. “Ee?” dedim. Bence iki deli değil, iki normal insan kalkar evliliğin altından. Cengiz Semercioğlu: Bu kadar süre evli kalmış, evlilik konusunda hep olumlu konuşmuş Serdar Ortaç boşandıktan sonra bunları söylüyor. Chloe mi daha deliydi, Serdar mı acaba? Ama ben Serdar’ın evlilik adamı olduğunu düşünüyorum. Evcimen, tek eşli yaşayan, evli olduğu kadınla vakit geçirmekten hoşlanan bir adam Serdar. Yakında evlenirse şaşırmam. Ömür Gedik: Serdar duygularını yoğun yaşayan bir erkek. Evlilikten yeni çıktığı için böyle konuşuyor olabilir. Bir süre sonra tekrar evlenirse hiç şaşırmam.
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ALMAN BAKIŞ AÇISI
Meryem Uzerli, Hakan Gence’ye verdiği röportajda Berlin’de kızıyla bir apartman dairesinde yaşadığını, çamaşırlarını da kendi yıkadığını, çalışmadığı sürece yardımcısının olmadığı bir hayat sürdüğünü söyledi. Uzerli’nin bu mütevazı yaşam tercihini nasıl buluyorsunuz?
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MERYEM'İN AKLINI SEVİYORUM
Ömür Gedik: Meryem neden böyle sade bir hayatı seçtiğini açıkça söylemiş zaten, “ne kadar normal ve basit yaşarsam o kadar mutlu oluyorum” demiş. Ayrıca kendisi dizilerden kazandığı parayı gayrimenkule yatıran bir oyuncu, Berlin’de ikinci evini aldığı yazılmıştı. Ben hayatını ve kazancını çok doğru yönettiğini düşünüyorum. Onur Baştürk: Meryem Uzerli en başından beri Alman bakışı açısına sahipti. Görünen o ki bu değişmemiş. Basit hayat tarzını hâlâ seviyor. Bir tek estetik bağımlılığı onun en Türk yanı. Onu da bırakmış görünüyor röportajda söylediklerine bakarsak... Cengiz Semercioğlu: 21. yüzyılın mottosu, basitleşmek olacak zaten. Basit, tüketmeden, çevreye saygılı yaşamayı öğrenmek zorunda kalacak insanlık. Çünkü bu yerküre bu çılgın tüketim toplumunu kaldıramıyor artık. Ya virüsle ya doğal felaketlerle bizi hizaya getiriyor. Toplumlar ve insanlar arasındaki bu gelir dağılımı, adaletsizliğiyle insanlığın daha fazla yol alabilmesi imkansız. Meryem’in aklını seviyorum.