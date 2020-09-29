Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman'dan Cüneyt Arkın'lı yeni fragman

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Kuruluş Osman'ın yeni sezonu ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. Resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yeni bölüm için ‘yakında' ifadesi kullanıldı.



İkinci sezonda Kuruluş Osman izleyicilerinin karşısına çıkacak yeni oyunculardan biri de Erkan Avcı olacak. Ünlü oyuncu Erkan Avcı'nın dizide hangi karaktere hayat vereceği ise merak konusu. Kuruluş Osman'a daha önce efsanevi aktör Cüneyt Arkın'ın kadroya katıldığını duyurmuştu.