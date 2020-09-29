Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman'dan Cüneyt Arkın'lı yeni fragman
Kuruluş Osman yeni sezon için heyecan giderek artıyor. Kuruluş Osman dizisinin 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Cüneyt Arkın, ‘Ertuğrul oğlu Osman.. Öyle bir devlet kuracağız ki kuzu kurt gayrı artık kardeş olacak. Bir devlet kuracağız ilelebet payidar olacak.’ diyor. Osman ise, ‘Bu devlete canım kanım feda olsun!’ yanıtını veriyor. Peki Kuruluş Osman ne zaman başlıyor?
Kuruluş Osman izleyicileri heyecanla yeni sezon tarihini beklemeye başladılar. Her hafta çarşamba akşamları yayınlanan dizinin bu hafta olup olmayacağı merak konusu. 30 Eylül ATV yayın akışında bu hafta 20:00'da Ölümcül Makineler filmi yer alıyor. Öte yandan dizinin yeni sezonu ile ilgili yeni bir fragman yayınlandı. İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ve detaylar
KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kuruluş Osman'ın yeni sezonu ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. Resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yeni bölüm için ‘yakında' ifadesi kullanıldı.
İkinci sezonda Kuruluş Osman izleyicilerinin karşısına çıkacak yeni oyunculardan biri de Erkan Avcı olacak. Ünlü oyuncu Erkan Avcı'nın dizide hangi karaktere hayat vereceği ise merak konusu. Kuruluş Osman'a daha önce efsanevi aktör Cüneyt Arkın'ın kadroya katıldığını duyurmuştu.
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