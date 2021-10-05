MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon Haberleri Kuruluş Osman ne zaman başlıyor, bu hafta var mı? İşte Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı
GeriTelevizyon Kuruluş Osman ne zaman başlıyor, bu hafta var mı? İşte Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 05 Ekim 2021 - 10:34 | 

Kuruluş Osman ne zaman başlıyor, bu hafta var mı? İşte Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı

Kuruluş Osman yeni sezon bölümleri için geri sayım başladı. ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman her hafta çarşamba akşamları ekrana geliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Bala Hatun’u gebe olduğu söyleniyor. Malhun Hatun bu habere çok şaşırıyor. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlıyor, bu hafta var mı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Kuruluş Osman yeni sezon tarihi yayınlanan fragman ile belli oldu. Kuruluş Osman 3. Sezonu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 6 Ekim ATV yayın akışına göre çarşamba akşamı saat 20:00’de Kuruluş Osman’ın 65. bölümü ekrana gelecek.

2

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kuruluş Osman yeni sezon bölümleri 6 Ekim’de başlıyor. Dizinin yayınlanan yeni fragmanında, Bala Hatun’u gebe olduğu söyleniyor. Malhun Hatun bu habere çok şaşırıyor. Fragman Osman Bey’in, ‘Dostumu da düşmanımı da kendim seçerim. Kiminle dost kiminle düşman kalacağımı da.’ sözleri ile sona eriyor.

36 EKİM ATV YAYIN AKIŞI

6 EKİM ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Kuruluş Osman tekrar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi