Kuruluş Osman ne zaman başlıyor, bu hafta var mı? İşte Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı
Kuruluş Osman yeni sezon bölümleri için geri sayım başladı. ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman her hafta çarşamba akşamları ekrana geliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Bala Hatun’u gebe olduğu söyleniyor. Malhun Hatun bu habere çok şaşırıyor. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlıyor, bu hafta var mı?
Kuruluş Osman yeni sezon tarihi yayınlanan fragman ile belli oldu. Kuruluş Osman 3. Sezonu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 6 Ekim ATV yayın akışına göre çarşamba akşamı saat 20:00’de Kuruluş Osman’ın 65. bölümü ekrana gelecek.
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