Kuruluş Osman ne zaman başlıyor, bu hafta var mı? İşte Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR? Kuruluş Osman yeni sezon bölümleri 6 Ekim’de başlıyor. Dizinin yayınlanan yeni fragmanında, Bala Hatun’u gebe olduğu söyleniyor. Malhun Hatun bu habere çok şaşırıyor. Fragman Osman Bey’in, ‘Dostumu da düşmanımı da kendim seçerim. Kiminle dost kiminle düşman kalacağımı da.’ sözleri ile sona eriyor.