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Haber Giriş: 22 Eylül 2020 - 16:23 | 

Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Gözler Kuruluş Osman yeni sezon tarihine çevrildi

Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonu için heyecan giderek artıyor. Oyuncuları arasında Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş gibi isimlerin bulunduğu Kuruluş Osman kadrosuna Cüneyt Arkın ve Tamer Yiğit’te katıldı. Dizinin yeni sezon fragmanı geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Peki Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?

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Kuruluş Osman’ın ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Her hafta çarşamba günleri yayımlanan Kuruluş Osman dizisinin yeni sezon fragmanı geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Fragmanda Cüneyt Arkın olmak üzere Tamer Yiğit ve Emin Gürsoy gibi usta oyuncular yer alıyor. İşte Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı

2KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK
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KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman'ın yeni sezonu ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. Resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yeni bölüm için ‘yakında' ifadesi kullanıldı.

İkinci sezonda Kuruluş Osman izleyicilerinin karşısına çıkacak yeni oyunculardan biri de Erkan Avcı olacak. Ünlü oyuncu Erkan Avcı'nın dizide hangi karaktere hayat vereceği ise merak konusu. 'Kuruluş Osman' daha önce efsanevi aktör Cüneyt Arkın'ın kadroya katıldığını duyurmuştu.

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YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI

Kuruluş Osman yeni sezon tanıtım fragmanı Atv ekranlarında yayınlandı. Senarist ve yapımcı Mehmet Bozdağ da fragmanı sosyal medya hesabından paylaştı.

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