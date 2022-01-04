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Televizyon
Haber Giriş: 04 Ocak 2022 - 17:23 | 

Kuruluş Osman bu hafta yok mu, yeni bölüm ne zaman? İşte 5 Ocak ATV yayın akışında

Kuruluş Osman yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. Osmanlının kuruluş döneminin anlatıldığı Kuruluş Osman dizisi her hafta Çarşamba günü izleyicilerle buluşuyor. Peki, Kuruluş Osman bu hafta yok mu, yeni bölüm ne zaman? İşte 5 Ocak ATV yayın akışı

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1
Yılbaşı tatili ardından birçok dizi ekran macerasına ara verdi, bu dizilerden biri de Atv'nin çarşamba günü dizisi Kuruluş Osman oldu. Ekran macerasında 2'nci sezonunu sürdüren Kuruluş Osman 29 Aralık Çarşamba günü 77. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmıştı.
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5 Ocak ATV yayın akışında Kuruluş Osman yeni bölümü yerine 2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Süper Kupa 2021 maçı ekrana gelecek. Kuruluş Osman 78. bölümünün 12 Ocak Çarşamba günü yayınlanması bekleniyor.
3KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Kayı Alplerinin kaçırıldığını öğrenen Vezir Alemşah küplere biner ve Şeyh Edebalı'yı zindana atar. Osman Bey, Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için stratejisini belirlerken, Vezir Alemşah ve tekfurların ittifakını bozmayı planlayarak İnegöl pazarını hedef alır. Nikola'dan Mari'nin intikamını almak için Osman Bey'le birlik olan Kosses ise Rogatus'u yanına çekme uğraşındadır. Osman Bey, gizlice Kayı Obası'na giderek ağabeyi Gündüz Bey'le sert biçimde yüzleşir. Ağabeyinden yokluğunda beylik postuna oturmasının hesabını soran Osman Bey, ardından kendisini asi ilan eden Vezir Alemşah'ın karşısına dikilir ve kılıcını boğazına dayar.
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