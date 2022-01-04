Kuruluş Osman bu hafta yok mu, yeni bölüm ne zaman? İşte 5 Ocak ATV yayın akışında
Kuruluş Osman yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. Osmanlının kuruluş döneminin anlatıldığı Kuruluş Osman dizisi her hafta Çarşamba günü izleyicilerle buluşuyor. Peki, Kuruluş Osman bu hafta yok mu, yeni bölüm ne zaman? İşte 5 Ocak ATV yayın akışı
Yılbaşı tatili ardından birçok dizi ekran macerasına ara verdi, bu dizilerden biri de Atv'nin çarşamba günü dizisi Kuruluş Osman oldu. Ekran macerasında 2'nci sezonunu sürdüren Kuruluş Osman 29 Aralık Çarşamba günü 77. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmıştı.
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ
Kayı Alplerinin kaçırıldığını öğrenen Vezir Alemşah küplere biner ve Şeyh Edebalı'yı zindana atar. Osman Bey, Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için stratejisini belirlerken, Vezir Alemşah ve tekfurların ittifakını bozmayı planlayarak İnegöl pazarını hedef alır. Nikola'dan Mari'nin intikamını almak için Osman Bey'le birlik olan Kosses ise Rogatus'u yanına çekme uğraşındadır. Osman Bey, gizlice Kayı Obası'na giderek ağabeyi Gündüz Bey'le sert biçimde yüzleşir. Ağabeyinden yokluğunda beylik postuna oturmasının hesabını soran Osman Bey, ardından kendisini asi ilan eden Vezir Alemşah'ın karşısına dikilir ve kılıcını boğazına dayar.