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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 19 Haziran 2020 - 09:33,

Kurabiye yerken dişi kırıldı

Ünlü model evde kurabiye yerken kırılan dişini takipçilerine gösterdi.

Instagram

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1TAKİPÇİLERİNİ GÜLDÜRDÜ
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TAKİPÇİLERİNİ GÜLDÜRDÜ

Moda dünyasına son dönemde hakim olan "bedensel pozitivizm" akımının öncülerinden Ashley Graham bu kez takipçilerini güldürdü. 

2BAŞINA GELENLERİ ANLATTI
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BAŞINA GELENLERİ ANLATTI

Graham başına gelenleri sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine anlattı.

3KURABİYE YERKEN
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KURABİYE YERKEN

Koronavirüs karantinasını memleketi olan Nebraska'da eşi Justin Ervin, oğlu ve tüm ailesiyle geçirdi Graham. Geçtiğimiz gün annesinin pişirdiği yulaflı kurabiyeyi yerken başına hiç beklenmedik bir şey geldi. Ön dişi kırıldı.

4DERİN DONDURUCUDAN ÇIKARDI
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DERİN DONDURUCUDAN ÇIKARDI

Graham, kurabiyelerin dondurucuda durduğunu belirterek bir tanesini alıp ısırdığında da ön dişinin kaplamasının kırıldığını anlattı. Kırık dişiyle Instagram takipçilerine gülümsedi Ashley Graham.

5YENİ DİŞİNİ GÖSTERDİ
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YENİ DİŞİNİ GÖSTERDİ

Daha sonra da yine sosyal medya hesabından yeni bir kaplama yapıştırıldıktan sonra çekilen videosunu paylaştı.

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