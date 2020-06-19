Kurabiye yerken dişi kırıldı

KURABİYE YERKEN Koronavirüs karantinasını memleketi olan Nebraska'da eşi Justin Ervin, oğlu ve tüm ailesiyle geçirdi Graham. Geçtiğimiz gün annesinin pişirdiği yulaflı kurabiyeyi yerken başına hiç beklenmedik bir şey geldi. Ön dişi kırıldı.