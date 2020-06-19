Kurabiye yerken dişi kırıldı

Ünlü model evde kurabiye yerken kırılan dişini takipçilerine gösterdi.
Instagram
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
TAKİPÇİLERİNİ GÜLDÜRDÜ
Moda dünyasına son dönemde hakim olan "bedensel pozitivizm" akımının öncülerinden Ashley Graham bu kez takipçilerini güldürdü.
2
Abone Ol
BAŞINA GELENLERİ ANLATTI
Graham başına gelenleri sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine anlattı.
3
Abone Ol
KURABİYE YERKEN
Koronavirüs karantinasını memleketi olan Nebraska'da eşi Justin Ervin, oğlu ve tüm ailesiyle geçirdi Graham. Geçtiğimiz gün annesinin pişirdiği yulaflı kurabiyeyi yerken başına hiç beklenmedik bir şey geldi. Ön dişi kırıldı.
4
Abone Ol
DERİN DONDURUCUDAN ÇIKARDI
Graham, kurabiyelerin dondurucuda durduğunu belirterek bir tanesini alıp ısırdığında da ön dişinin kaplamasının kırıldığını anlattı. Kırık dişiyle Instagram takipçilerine gülümsedi Ashley Graham.
5
Abone Ol
YENİ DİŞİNİ GÖSTERDİ
Daha sonra da yine sosyal medya hesabından yeni bir kaplama yapıştırıldıktan sonra çekilen videosunu paylaştı.