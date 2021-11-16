Kulüp dizisi Raşel kimdir? Asude Kalebek hakkında bilgiler
Netflix'in yeni dizisi Kulüp oyuncuları ve konusu ile izleyicilerden tam not aldı. Kulüp dizisinin en dikkat çeken karakterlerinden olan Kulüp Raşel kim merak ediliyor. İşte Kulüp dizisi Raşel'i Asude Kalebek kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Asude Kalebek hakkında merak edilenler...
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Dijital platformda yayınlanan Kulüp dizisi oyuncuları ve konusuyla son zamanların en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başardı. İzleyenler, Kulüp oyuncuları ve karakterlerini araştırmaya başladılar. Bu isimlerden dizinin başrolü Kulüp Raşel kimdir, gerçek adı ne merak ediliyor. İşte, Kulüp dizisinin Raşel'i hakkında detaylar...
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KULÜP DİZİSİ RAŞEL KİMDİR?
Yahudi olan ve hamile kaldığı sevgilisinin ölümüne neden olan Yahudi Matilda hapse girer. Kulüp dizisinde afla hapisten çıkan Matilda ve yetimhaneye bırakılan Raşel seneler sonra bir araya geliyor. Raşel yahudi olması nedeniyle sevdiği adamla birlikte olamıyor. Dizi boyunca Raşel'in annesiyle ve sevdiği adamla olan mücadelesi nefesleri kesecek.
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KULÜP DİZİSİ ASUDE KALEBEK KİMDİR?
18 Haziran 1999, İstanbul doğumlu Asude Selma Kalebek 22 yaşındadır. Boğaziçi Üniversitesi son sınıf öğrencisi olan Asude Selma Kalebek okulun yanı sıra oyunculuk alanında da kendisini geliştiriyor. Kalebek, İstanbul Sahne Sanatları Tiyatrosu’ nda eğitimine devam ediyor. Kalebek Instagram'da, "asudekalebek" kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.
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KULÜP DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Eski bir mahkum olan Matilda 1955'in en önemli gece kulüplerinden birinde çalışır. Matilda, kızı Raşel ile bağ kurmak ister. Ancak bu hiç kolay olmaz. Matilda kızı Raşel'i Pera'nın belalısı olan Fıstık İsmet'ten uzak tutmaya çalışırken diğer yandan da patronu Orhan, gece kulübü yöneticisi Çelebi ve sanatçı Selim'in egoları ile uğraşmak zorunda kalır.