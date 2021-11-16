Kulüp dizisi Raşel kimdir? Asude Kalebek hakkında bilgiler

KULÜP DİZİSİNİN KONUSU NEDİR? Eski bir mahkum olan Matilda 1955'in en önemli gece kulüplerinden birinde çalışır. Matilda, kızı Raşel ile bağ kurmak ister. Ancak bu hiç kolay olmaz. Matilda kızı Raşel'i Pera'nın belalısı olan Fıstık İsmet'ten uzak tutmaya çalışırken diğer yandan da patronu Orhan, gece kulübü yöneticisi Çelebi ve sanatçı Selim'in egoları ile uğraşmak zorunda kalır.