×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Kül Masalı final mi yapıyor, neden bitiyor? Kül Masalı son bölüm fragmanı yayınlandı...

Güncelleme Tarihi:

#Kül Masalı#Kül Masalı Final#Kül Masalı Dizisi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 13:16

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Kül Masalı final bölümü izleyici tarafından merak konusu oldu. 9 bölüm boyunca hikayesi ve oyuncularıyla dikkat çeken Kül Masalı 10. bölüm bu akşam yayınlanacak. Peki, Kül Masalı final mi yapıyor, neden bitiyor? Kül Masalı son bölüm fragmanı ile yeni bölümde yaşanacaklar...

1/4Kül Masalı final mi yapıyor, neden bitiyor Kül Masalı son bölüm fragmanı yayınlandı...

Kül Masalı son bölüm için geri sayım başladı. Gökhan Alkan ve Sevda Erginci'nin başrollerini paylaştığı dizide Özgür Çevik, Ushan Çakır, Hülya Darcan, Başak Gümülcinelioğlu gibi başarılı isimler de rol alıyor. Hikayesiyle kısa zamanda izleyiciden beğeni kazanan Kül Masalı final mi yapıyor merak ediliyor. İşte Kül Masalı final tarihi...

2/4KÜL MASALI FİNAL Mİ YAPIYOR

KÜL MASALI FİNAL Mİ YAPIYOR?

9 bölüm boyunca ekran macerasına devam eden Kül Masalı dizisi 2 Mayıs Perşembe akşamı 10. bölüm ile ekranlara veda ediyor.

BAKMADAN GEÇME!

3/4KÜL MASALI FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK

KÜL MASALI FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Arat ve Cemil, Arat’ın Erhan’a olan şüphelerini kanıtlamak üzere harekete geçerler. Diğer taraftan Taylan’ın köşke yaptığı beklenmedik bir ziyaret neticesinde Özge’nin eline önemli bir fırsat geçer. Ancak bunu değerlendirmek için hızlı hareket etmesi gerekmektedir. Erhan ise en ince detayına kadar hesaplayarak uyguladığı planı sayesinde şüpheleri üzerinden çekmeyi başarır. Tüm kanıtları kardeşi Taylan’ı suçlu gösterecek şekilde ayarlayan Erhan yaptığı şeytani planın son aşamasına gelir. Erhan’ın hem Arat’tan kurtulup hem de Jale’yi kızına kavuşturarak kahramanı olmasının önünde hiçbir engel kalmamıştır artık. Erhan Arat’a kızını bulduğunu söyleyerek tuzağa çeker. Kızını bulunca her şeyin biteceğini düşünen Arat için kabus bitmemiştir hala.

4/4KÜL MASALI KONUSU NEDİR

KÜL MASALI KONUSU NEDİR?

Türkiye’nin en zengin ve köklü ailelerinden Giraylı ailesinin veliahtı Arat Giraylı (Gökhan Alkan), yoksul ve mütevazı bir geçmişten gelen Özge (Sevda Erginci) ile karşılaşıp ilk görüşte aşık olup evlenirler. Özge yaklaşık 6 yıldır bir restoranda aşçılık yapmaktadır.

Özge’nin Arat’ın ailesinin yaşadığı konağa gelin olarak girmesi onu bir anda bir aşk masalından entrikalarla dolu bir dünyaya sokar. Kocasının geçmişinden gelen öfke patlamaları, Özge’nin kız kardeşi Behiye'nin (Gizem Güneş) zenginlik ihtirası ve Arat’ın şaibeli şekilde ölen eşi Jale’nin (Başak Gümülcinelioğlu) peşini bırakmayan gölgesi Özge'nin bu zorlu yolculuğunu daha da karmaşık hale getirir.

Gözden Kaçmasınİnci Taneleri Nehir kim İnci Taneleri Azemin kızı diziye dahil oldu Sera Kutlubey kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadıİnci Taneleri Nehir kim? İnci Taneleri Azem'in kızı diziye dahil oldu! Sera Kutlubey kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kül Masalı#Kül Masalı Final#Kül Masalı Dizisi

BAKMADAN GEÇME!