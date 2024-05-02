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İnci Taneleri Nehir kimdir, gerçek adı ne? İnci Taneleri'nin Nehir'i Sera Kutlubey kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Azem'in kızı diziye dahil oldu!

Güncelleme Tarihi:

#İnci Taneleri Nehir#İnci Taneleri#Sera Kutlubey
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 00:29

İnci Taneleri Nehir gerçek adı, izleyenler tarafından merak konusu oldu. Ünlü oyuncu Sera Kutlubey, Yılmaz Erdoğan imzalı “İnci Taneleri” dizisinin Nehir’i oldu. Genç oyuncu dizinin bu perşembe ekrana gelecek yeni bölümünde ilk kez izleyici karşısına çıkacak. Kanal D’nin fenomen dizisi “İnci Taneleri”nde Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı Azem karakterinin kızı İnci Taneleri Nehir kim olacağı merak konusuydu. İnci Taneleri Azem'in kızı Nehir Sera Kutlubey oldu. Nehir karakterini canlandıran Sera Kutlubey, Kanal D'nin Zalim İstanbul dizisinde "Cemre Yılmaz" karakterini oynayarak tanınırlık kazandı. Peki, Sera Kutlubey kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte, Sera Kutlubey dizileri ve hayatı...

1/3İnci Taneleri Nehir kimdir, gerçek adı ne İnci Tanelerinin Nehiri Sera Kutlubey kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı Azemin kızı diziye dahil oldu

İnci Taneleri Nehir karakteri belli oldu. Bir süredir Azem'in kızı olarak adı geçen Nehir rolünü genç oyuncu Sera Kutlubey canlandırıcak. Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı Azem, hapisteyken izini kaybettiği iki çocuğunun peşine düşmüş ve oğlu Özgür’ü (Cihan) bulmayı başarmıştı. Özgür’e başarılı oyuncu Kubilay Aka hayat verirken, Azem’in kızı Nehir’i canlandıracak oyuncu merak konusu olmuştu. Peki, İnci Taneleri Azem'in kızı Nehir kim? Sera Kutlubey kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte merak edilenler...

2/3SERA KUTLUBEY KİMDİR

SERA KUTLUBEY KİMDİR?

24 Ekim 1997 tarihinde Ankara'da doğdu. Eğitimini Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünde tamamladı. İlk oyunculuk deneyimini, 2016 yılında rol aldığı Kehribar dizisi ile yaşadı. Ardından Babam ve Ailesi dizisinde rol aldı. 2017 yılında İsimsizler dizisinde "Seher" karakterini canlandırdı ve 2019-2020 yılları arasında Zalim İstanbul dizisinde "Cemre Yılmaz" karakterini oynayarak tanınırlık kazandı. 2022-2023 yılları arasında yayımlanan İyilik dizisinde "Damla" karakterini canlandırdı.

BAKMADAN GEÇME!

3/3İnci Taneleri Nehir kimdir, gerçek adı ne İnci Tanelerinin Nehiri Sera Kutlubey kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı Azemin kızı diziye dahil oldu

İlk romanı, Plüton'un Düş'üşü, 2022'de İthaki Yayınları'ndan çıktı.

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