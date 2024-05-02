İnci Taneleri Nehir kimdir, gerçek adı ne? İnci Taneleri'nin Nehir'i Sera Kutlubey kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Azem'in kızı diziye dahil oldu!

İnci Taneleri Nehir karakteri belli oldu. Bir süredir Azem'in kızı olarak adı geçen Nehir rolünü genç oyuncu Sera Kutlubey canlandırıcak. Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı Azem, hapisteyken izini kaybettiği iki çocuğunun peşine düşmüş ve oğlu Özgür’ü (Cihan) bulmayı başarmıştı. Özgür’e başarılı oyuncu Kubilay Aka hayat verirken, Azem’in kızı Nehir’i canlandıracak oyuncu merak konusu olmuştu. Peki, İnci Taneleri Azem'in kızı Nehir kim? Sera Kutlubey kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte merak edilenler...