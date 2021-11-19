Küçük kız büyüdü, ünlü oldu: Beni bırakın, anneme bakın!
Ünlü oyuncu annesiyle fotoğrafını paylaştı, benzerlikleri şaşırttı.
Melis İşiten annesi Yasemin Sayınsoy ile fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Altına da şu notu düştü:
"Beni boşverip annemin 20'lerine bakayım derken anneme benzerliğime değinecektim ama Ada'yı görüp konuyu kızımın bana benzemesine getirmeyeceğim"
"Beni boşverip annemin 20'lerine bakayım derken anneme benzerliğime değinecektim ama Ada'yı görüp konuyu kızımın bana benzemesine getirmeyeceğim"
Oyuncu Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel, mücadele ettiği hastalığa yenilerek 2019 yılında hayatını kaybetmişti...
Bugün Aylin Erçel'in doğum günü. Annesine olan özlemi her geçen gün biraz daha artan ünlü oyuncu bu özel günü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla kutladı.
Bugün Aylin Erçel'in doğum günü. Annesine olan özlemi her geçen gün biraz daha artan ünlü oyuncu bu özel günü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla kutladı.
ANNESİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Neslihan Atagül sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.
Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Neslihan'ın güzelliğini nereden aldığı belli oldu" yorumunda bulundu.
Güzel oyuncunun annesinin Rus kökenli olduğu öğrenildi.
Güzel oyuncunun annesinin Rus kökenli olduğu öğrenildi.
GURBETÇİ AİLE
Evcen'in annesi Hatime Hanım ve babası Ramazan Bey, Almanya'nın Solingen kentinde yaşayan gurbetçi bir aileydi. Evcen de 1986 yılında orada dünyaya geldi.
IRKÇI SALDIRILAR SIRASINDA ZOR ZAMANLAR
Fakat çocukluğu o dönemde zirveye çıkan ırkçı saldırılar nedeniyle zor geçti. Öyle ki, Solingen'te yaşayan Türklerin evleri, ırkçılar tarafından ateşe verilmeye başlanınca, Evcen'in babası Ramazan Bey ailesini korumak ve dikkat çekmemek için geceleri evin ışıklarını hep kapalı tuttu.
ANNESİ KARİYERİNE DE DESTEK OLDU
Evcen, Yaprak Dökümü dizisiyle şöhrete kavuştu. Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okurken dizi teklifleri alınca, okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti Evcen. Yani annesi onu hayatının bu önemli dönemecinde de yalnız bırakmadı, destek oldu.
Amine Gülşe, annesinin doğum gününü Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla kutladı. Gülşe'nin annesine olan benzerliği dikkat çekti...
İKİZ GİBİLER
Genç oyuncu Aslı Bekiroğlu annesi Süheyla Hanım ile birlikte çekilen üç tane fotoğrafına Instagram sayfasında yer verdi. Bekiroğlu'nun "analı- kızlı" mesajıyla yaptığı bu paylaşımına hem beğeni hem de yorum yağdı.
INSTAGRAM
Bir takipçi "Ayırt etmek zor. Anne kendinden kopyalamış" yorumunu yaparken bir başka takipçi de "Uygulama ile kendini yaşlandırmış sandım. Bu nasıl benzerlik" diye yazdı.
Bir takipçi "Ayırt etmek zor. Anne kendinden kopyalamış" yorumunu yaparken bir başka takipçi de "Uygulama ile kendini yaşlandırmış sandım. Bu nasıl benzerlik" diye yazdı.
INSTAGRAM
Bir takipçi "Ayırt etmek zor. Anne kendinden kopyalamış" yorumunu yaparken bir başka takipçi de "Uygulama ile kendini yaşlandırmış sandım. Bu nasıl benzerlik" diye yazdı.
Annesinin yeni yaşını kutlayan Karaca, fotoğrafın altına şu notu düştü:
"İyi ki doğmuş benim güzel Annem! İyi ki benim annem olmuş... Doğum günün kutlu olsun annem nice mutlu, huzurlu, sağlıklı yaşlara..."
"İyi ki doğmuş benim güzel Annem! İyi ki benim annem olmuş... Doğum günün kutlu olsun annem nice mutlu, huzurlu, sağlıklı yaşlara..."