Krizi atlattılar! Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın ayrılığı kısa sürdü...

AŞKLARI magazin dünyasına bomba gibi düşen oyuncu Serenay Sarıkaya ve komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz şubat ayında başlayan ilişkilerinde ilk krizi yaşadı.
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İddiaya göre çift, yaşadıkları şiddetli tartışmanın ardından yollarını ayırdı. Cem Yılmaz bir süre kafa dinlemek için seyahat izin belgesi alarak Bodrum’a gitti, Serenay Sarıkaya da soluğu Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu kasabasında aldı. Çift, ayrılığa sadece birkaç gün dayanabildi.
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‘ŞEHRİN HAYHUYUNDAN UZAKTA...’ PAYLAŞIMI
Cem Yılmaz, Bodrum’da tek başına geçirdiği günlerin ardından Serenay Sarıkaya’nın yanına gitti. Barışan sevgililerden ilk sosyal medya paylaşımı da geldi.
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Cem Yılmaz, Ayvacık’taki Serenay Camping Restoran’ın tabelasının yanında çektirdikleri fotoğrafı esprili bir notla Instagram’da paylaştı.
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“Şehrin hayhuyundan uzakta, doğanın bize sunduğu falan filan. Satıp savıp başladık, bakalım. Bir ‘hayırlı olsun’unuzu alırız.”