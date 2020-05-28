Krizi atlattılar! Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın ayrılığı kısa sürdü...

İddiaya göre çift, yaşadıkları şiddetli tartışmanın ardından yollarını ayırdı. Cem Yılmaz bir süre kafa dinlemek için seyahat izin belgesi alarak Bodrum’a gitti, Serenay Sarıkaya da soluğu Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu kasabasında aldı. Çift, ayrılığa sadece birkaç gün dayanabildi.