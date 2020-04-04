Kraliyet ailesine bir koronavirüs darbesi daha: Yoğun bakımda
Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (koronavirüsü) salgını İngiliz kraliyet ailesini de her geçen gün biraz daha fazla etkiliyor.
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KÖTÜ BİR DÖNEM
Şimdi ailede herkes özellikle de Prenses Eugenie ve eşi Jack Brooksbank, kötü bir dönemden geçiyor.
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BABA YOĞUN BAKIMDA ANNENİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip'in torunu Prenses Eugeni'nin kayınvalidesi ve kayınpederi koronavirüsle mücadele ediyor. Prenses'in geçen yıl evlendiği Jack Brooksbank'ın babası George, koronavirüsün yol açtığı komplikasyonlar nedeniyle yoğun bakımda. Annesi Nicola da koronavirüsün sebep olduğu Covid-19 nedeniyle hastanede tedavi altında.
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BABA 71, ANNE 66 YAŞINDA
Kraliçe'nin ortanca oğlu Andrew'nun dünürleri olan 71 yaşındaki George Brooksbank'ın yoğun bakımda stabil durumda olduğu belirtildi. 66 yaşındaki eşi Nicola ise daha iyi durumda ve tedavisi sürüyor.
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KALPLERİ, ZOR DURUMDA OLAN AİLELERLE BİRLİKTE
Prenses Eugenie ve Jack Brooksbank'ın sözcüsü konuyla ilgili bir açıklama henüz yapmadı. Fakat çiftin yakın bir arkadaşı Prense Eugeni ile eşi Jack Brooksbank'in hem kendi anne ve babaları hem de aynı durumda olan çok sayıda insan için iyi dileklerini sunduğunu belirtti.