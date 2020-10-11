Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yaşadıklarını anlattı " Ölmemi isteyenlere bile..."

İLK GÜNLER ENDİŞE VERİCİYDİ "İlk günler çok endişe verici bir sağlık tablom vardı.Ama benim için dua edenlerin gücünü hissettim. Bir anda tablo olumlu yönde gelişti. Doktorlar bile bu duruma hayret etti. Tabii ki ben ve doktorlar iyileşmem için elimizden geleni yaptık. Ama ben bu ani değişimi sizin dualarınıza bağlıyorum."