MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriKoronavirüsü yenen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yaşadıklarını anlattı " Ölmemi isteyenlere bile..."
GeriMagazin Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yaşadıklarını anlattı " Ölmemi isteyenlere bile..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 11 Ekim 2020 - 11:02 | 

Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yaşadıklarını anlattı " Ölmemi isteyenlere bile..."

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, geçtiğimiz ay koronavirüsle mücadele etmişti. Hatipoğlu, geçen cuma sabahı atv’de yayınlanan programında sağlığına nasıl kavuştuğunu anlattı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Prof. Nihat Hatipoğlu, bir seyircinin "Hocam öncelikle çok geçmiş olsun. Siz hastalandığınızda ben rüyamda Eyüp Sultan Hazretleri'nin sizin için şifa duası ettiğini gördüm. Onu görünce sağlığınıza kavuşacağınıza inandım. Bunu size söylemeyi borç kabul ettim. Hakkınızı helal eder misiniz?" demesi üzerine şunları söyledi:

2TABİİ Kİ ÜZÜLDÜM AMA...
Abone Olgoogle-news

TABİİ Kİ ÜZÜLDÜM AMA...

"Etmez olur muyum hanımefendi? Ben hastalığım süresince ölmemi arzu edenlere bile hakkımı helal ettim. Tabii ki üzüldüm. Ama kendim için değil, onlara bir faydam dokunmadığını gördüğüm için üzüldüm.

3HEPİNİZE HAKKIMI HELAL EDİYORUM
Abone Olgoogle-news

HEPİNİZE HAKKIMI HELAL EDİYORUM

Ben öleceğim de siz dünyaya kazık mı çakacaksınız? Siz ve sevdiklerinizin de hasta olmayacağının bir garantisi var mı? Hepinize hakkımı helal ediyorum. Sizden ahirette de hesap sormam. Allah sizleri de doğru yola soksun diye dua ederim sadece."

4İLK GÜNLER ENDİŞE VERİCİYDİ
Abone Olgoogle-news

İLK GÜNLER ENDİŞE VERİCİYDİ

"İlk günler çok endişe verici bir sağlık tablom vardı.Ama benim için dua edenlerin gücünü hissettim. Bir anda tablo olumlu yönde gelişti. Doktorlar bile bu duruma hayret etti. Tabii ki ben ve doktorlar iyileşmem için elimizden geleni yaptık. Ama ben bu ani değişimi sizin dualarınıza bağlıyorum."

5
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi