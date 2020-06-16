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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 16 Haziran 2020 - 16:06,

Koronavirüs sonrası Hollywood'da ilk gala

Hayatı durduran koronavirüs salgını sonrası "yeni normal" her alanda yaşanmaya başlandı. Bunlardan biri de gösteri dünyası.

Depo Photos

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1AYLAR SONRA İLK HEYECAN
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AYLAR SONRA İLK HEYECAN

Salgın sırasında iptal edilen galalar da yeniden başladı. Hollywood'da ilk gala da Paparazzi X Posed adlı diziye yapıldı. Galaya katılanlardan bazıları maske ve eldivenlerini eksik etmezken bazılarının hiçbir önlem almaması dikkatlerden kaçmadı. İşte koronavirüs salgını karantinasından sonra Hollywood'da yapılan ilk galadan objektiflere takılanlar.

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Plastica Martyr

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Donna D'Errico

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Bai Ling

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Natasha Alam

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Ryan Fu

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Brighton Sharbino

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Claudia Wells, eldivenleri ve maskesiyle galaya katıldı.

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Danielle Vasinova

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