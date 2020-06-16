Koronavirüs sonrası Hollywood'da ilk gala

Hayatı durduran koronavirüs salgını sonrası "yeni normal" her alanda yaşanmaya başlandı. Bunlardan biri de gösteri dünyası.
Depo Photos
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AYLAR SONRA İLK HEYECAN
Salgın sırasında iptal edilen galalar da yeniden başladı. Hollywood'da ilk gala da Paparazzi X Posed adlı diziye yapıldı. Galaya katılanlardan bazıları maske ve eldivenlerini eksik etmezken bazılarının hiçbir önlem almaması dikkatlerden kaçmadı. İşte koronavirüs salgını karantinasından sonra Hollywood'da yapılan ilk galadan objektiflere takılanlar.
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Plastica Martyr
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Donna D'Errico
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Bai Ling
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Natasha Alam
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Ryan Fu
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Brighton Sharbino
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Claudia Wells, eldivenleri ve maskesiyle galaya katıldı.