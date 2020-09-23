Koronavirüs sayesinde evleniyorlar

UNUTULMAZ AŞK Romeo ve Juliet'in öyküsü Verona'da geçer. Aslında onların öyküsü korona çağının aşıkları gibi mutlu sonla da bitmez.Verona’da başlayan aşkın baş kahramanları Romeo ve Juliet, Montegue ve Capulet isimli iki düşman ailenin çocuklarıdır. Bir baloda tanışan çiftin ilk görüşte başlayan aşkı tam anlamıyla bir imkansız aşk. Juliet, Romeo’ya kavuşmak için ailesini yok saymayı göze alamaz ve kendini yok saymaya karar verir. Rahibin yardımıyla bir zehir içer; bu sayede herkes onu ölmüş bilecektir. Ancak Romeo döndüğünde Juliet’in öldüğünü zannederek kendini öldürür.