Koronavirüs sayesinde evleniyorlar

ÖLÜMSÜZ AŞK Romeo ve Juliet ya da özgün adıyla The Most Excellent and Lamentable Tragedy of Romeo and Juliet, İngiliz yazar William Shakespeare tarafından yazılmış bir oyun. İngiliz edebiyatının klasiklerinden biri olan eser, yazarın en iyi bilinen oyunlarından birisidir. 1591-1596 arasında yazıldığı düşünülür. Dünya edebiyatlarında klasik bir konu olan iki düşman ailenin birbirini seven gençlerinin aşk macerasını işler.