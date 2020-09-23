Koronavirüs sayesinde evleniyorlar

Bütün dünyada milyonlarca kişinin hayatı, günlük alışkanlıkları koronavirüs pandemisi nedeniyle değişti. Bu, genellikle çok da olumlu bir değişiklik değil. Fakat bazı insanların hayatı koronavirüsten korunmak için evde geçirdikleri süreçte, hiç beklemedikleri şekilde değişti. Üstelik de çok güzel bir şekilde.
Instagram, Depo Photos
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
EVLİLİK PLANLARI YAPIYORLAR
Bunun en çarpıcı örneklerinden biri de İtalya'nın Verona kentinde yaşayan Paola Agnelli ve Michele D’Alpaos. "İtalya'nın modern zamanlar Romeo ve Juliet'i olarak adlandırılan çift, koronavirüs karantinası döneminde balkondan balkona tanıştı ve birbirlerine aşık oldu. Şimdiyse evlenmeyi planlıyorlar.
2
Abone Ol
YILLARCA BİRBİRLERİNİ FARK ETMEDİLER
40 yaşındaki Paola Agnelli ile 38 yaşındaki Michele D’Alpaos, koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden biri olan İtalya'nın Verona kentinde yaşıyor. Her ne kadar karantina sürecine kadar birbirlerini hiç fark etmeseler de evleri de birbirine komşu.
3
Abone Ol
MORAL KONSERİNDE AŞIK OLDULAR
O döneme kadar birbirleriyle hiç tanışmayan Paola Agnelli ve Michele D’Alpaos, geçtiğimiz mart ayında sosyal izolasyonda kaldıkları süreçte tanıştı. Her ikisi de hava almak için evlerinin balkonuna çıkıyordu. İtalya'dan dünyaya yayılan balkonda konser görüntüleri onların tanışmasına vesile oldu. Ve o moral konserlerinden birinde hiç beklemedikleri bir şey gerçekleşti: Birbirlerine aşık oldular.
4
Abone Ol
YÜZ YÜZE TANIŞMAK İÇİN İKİ AY BEKLEDİLER
Önce Michele D'Alpaos, Paola Agnelli'yi Instagram'da takip etmeye başladı. Sonra da Agnelli onu takibe aldı. Sosyal medya üzerinden sabahlara kadar yazıştılar. Bunu telefon konuşmaları izledi. Karşı karşıya gelip yüz yüze konuşabilmek için ise iki ay beklediler.
5
Abone Ol
BİR PARKTA BİR ARAYA GELDİLER
Mayıs sonunda kısıtlamalar yumuşayınca da bir parkta bir araya geldiler.
6
Abone Ol
MODERN ZAMANLARIN ROMEO VE JULIET'İ
Bütün bu gelişmeler sonunda da Paola Agnelli ve Michele D’Alpaos evlenmeye karar verdi. Şimdi bunun için uygun zamanı bekliyorlar.
7
Abone Ol
HER ŞEY BALKONDA BAŞLADI
Onlara modern zamanların Romeo ve Juliet'i denilmesinin nedeni de öncelikle Wiliam Shakespeare'in eserinin geçtiği yer olan Verona'da yaşamaları. Sonra da aşklarının balkonda başlamış olması.
8
Abone Ol
'SENİ SEVİYORUM PAOLA'
Michele, karantina döneminde Paola'ya aşkını böyle ifade etmişti.
9
Abone Ol
ÖLÜMSÜZ AŞK
Romeo ve Juliet ya da özgün adıyla The Most Excellent and Lamentable Tragedy of Romeo and Juliet, İngiliz yazar William Shakespeare tarafından yazılmış bir oyun. İngiliz edebiyatının klasiklerinden biri olan eser, yazarın en iyi bilinen oyunlarından birisidir. 1591-1596 arasında yazıldığı düşünülür. Dünya edebiyatlarında klasik bir konu olan iki düşman ailenin birbirini seven gençlerinin aşk macerasını işler.
10
Abone Ol
BİRÇOK ESERE ESİN KAYNAĞI OLDU
Hikayenin kaynağı, İngiliz şair Arthur Brooke'in 1562'de yayımlanan Romeus ve Juliet'in Trajik Öyküsü adlı uzun şiirine dayandırılır. Sheakespeare hikayeyi eklediği pek çok yardımcı karakterle geliştirdi, konunun işlenişi ve üslubu onu özgün bir eser haline getirdi. Eser, ilk kez 1594 yılında sahnelendi; defalarca operaya, baleye ve sinemaya uyarlandı.
11
Abone Ol
UNUTULMAZ AŞK
Romeo ve Juliet'in öyküsü Verona'da geçer. Aslında onların öyküsü korona çağının aşıkları gibi mutlu sonla da bitmez.Verona’da başlayan aşkın baş kahramanları Romeo ve Juliet, Montegue ve Capulet isimli iki düşman ailenin çocuklarıdır. Bir baloda tanışan çiftin ilk görüşte başlayan aşkı tam anlamıyla bir imkansız aşk. Juliet, Romeo’ya kavuşmak için ailesini yok saymayı göze alamaz ve kendini yok saymaya karar verir. Rahibin yardımıyla bir zehir içer; bu sayede herkes onu ölmüş bilecektir. Ancak Romeo döndüğünde Juliet’in öldüğünü zannederek kendini öldürür.
12
Abone Ol
ZİYARETÇİ AKININA UĞRUYOR
Verona biraz da bu ölümsüz aşk öyküsü nedeniyle İtalya'nın en çok turist çeken bölgelerinden biri. Juliet’in Romeo’yu beklediği balkonu da ziyaret edebilen turistler burada fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor.