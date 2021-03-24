Koronavirüs nedeniyle hastanelik olmuştu... Ali Sunal sağlık durumunu anlattı
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Hastalık biraz ağır geçti
Ali Sunal, ikinci bebeklerine hamile olan eşi Nazlı Sunal ile birlikte önceki gün Maslak Acıbadem Hastanesi’ne girerken objektife takıldı. Kısa süre önce koronavirüsü yenen ünlü oyuncu, “Dikkat etmek gerekiyor. Sinsi bir salgın, kime bulaşacağı belli olmuyor. Kötü günler geride kaldı. Artık iyi günler için hastanedeyiz. Doğum için kontrole geldik” dedi. Sağlık durumu hakkında bilgi de veren Ali Sunal “Biraz ağır geçti ama şimdi iyiyim. Çok şükür eşime bulaşmadı. Çünkü bebek de var. Ona bulaşmamış olması sevindiriciydi” diye konuştu. (Deniz BOY)
2
Hayatta Eser’i dinlemem
İbrahim Büyükak ve yaklaşık 5 aylık hamile olan eşi Nurdan Büyükak rutin kontrol için Maslak Acıbadem Hastanesi’ne geldi. Büyükak “Yakın dostunuz Eser Yenenler’in babalık için size tavsiyeleri oldu mu” sorusuna esprili bir yanıt verdi: “Hayatta Eser’i dinlemem. Eser bana ‘çocuk yap dese’ de onun tavsiyesine uymazdım. Hayat bana o yüzden güzel. Ne zaman ‘3 Adam’dan ayrıldım, kendi başıma bir adım attım, hayat bana daha pozitif oldu. Zayıfladım.” (Deniz BOY)
3
Özge’nin kovboy stili
Özge Özpirinçci, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Köpeği ile birlikte Nispetiye Caddesi üzerinde yürüyen ünlü oyuncu fotoğraflarının çekildiğini fark edince “Beni bu halde nasıl tanıdınız?” diyerek gazetecilere takıldı. Kovboy şapkası ile kendine has bir tarz yaratan Özpirinçci, acelesi olduğunu belirterek yoluna devam etti. (Behlül AYDIN)
4
Yetişmemiz lazım
Mehmet Aslantuğ, oğlu Can’la önceki gün Cihangir’deki binaları incelerken görüntülendi. Ünlü oyuncu, muhabirlerin “Buradan ev mi alacaksınız?” sorusuna şu cevabı verdi: “Hayır, bir adres arıyoruz, ondan bakınıyorduk. Şimdi oraya yetişmemiz lazım.” (Cenker TEZEL)
5
Dolandırılmak istendim
Bade İşçil önceki gün Nişantaşı’da görüntülendi. Ünlü oyuncu, köpeği Mösyö’yü veterinere götürdüğünü söyledi. İşçil, sahte vekalet ile dolandırılmak istendiği haberlerinin doğru olduğunu söyledi: “Detayını paylaşmam doğru değil çünkü olay mahkemeye intikal etti. Önce bir sigorta şirketini aramışlar, oradan da bana ulaştılar. Karışık bir durum, ben de tam ayrıntılı bilmiyorum.” (Cenker TEZEL)
6
Yolun açık olsun minnoş
Aleyna Tilki, Survivor’ın geçen yılki şampiyonu ve “İşte Bu Benim Masalım” dizisindeki rol arkadaşı Cemal Can Canseven’i Survivor’ın birleşme partisi için Dominik’e uğurladı. Şarkıcı, arkadaşıyla pozuna “Yolun açık olsun minnoş” notunu yazdı.
7
Mutluluk pozu
Cem Özer ve eşi Pınar Dura önceki gün Metropol İstanbul’da görüntülendi. Özer, eşiyle aylar sonra gazetecilere el ele mutluluk pozu verdi. Ünlü oyuncu, “Radyo programım var, onun için geldim. Bugün eşim de eşlik etti. Programdan sonra kahve içip birkaç eksiğimiz için alışveriş yapacağız. Onun dışında her şey yolunda” dedi.