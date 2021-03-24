Koronavirüs nedeniyle hastanelik olmuştu... Ali Sunal sağlık durumunu anlattı

Hayatta Eser’i dinlemem İbrahim Büyükak ve yaklaşık 5 aylık hamile olan eşi Nurdan Büyükak rutin kontrol için Maslak Acıbadem Hastanesi’ne geldi. Büyükak “Yakın dostunuz Eser Yenenler’in babalık için size tavsiyeleri oldu mu” sorusuna esprili bir yanıt verdi: “Hayatta Eser’i dinlemem. Eser bana ‘çocuk yap dese’ de onun tavsiyesine uymazdım. Hayat bana o yüzden güzel. Ne zaman ‘3 Adam’dan ayrıldım, kendi başıma bir adım attım, hayat bana daha pozitif oldu. Zayıfladım.” (Deniz BOY)