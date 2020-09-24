Korkutan anlar… Doya Doya Moda’da Özde’ye ne oldu? Özde Karacan kimdir, hastalığı ne?
Doya Doya Moda’nın 24 Eylül tarihli bölümüne Özde Karacan’ın görüntüleri damga vurdu. Tanıtımda fenalaşan ve stüdyoyu terk eden Özde’nin akıbeti merak konusu oldu. Peki, Doya Doya Moda’da Özde’ye ne oldu? Özde Karacan kimdir, hastalığı ne?
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Doya Doya Moda yarışmasının ikinci sezonuna sonradan dahil olan Özde Karacan’ın fenalaşma görüntüleri programa damga vurdu. “Elim ayağım titriyor, böyle durumlarda benim atağım tutuyor. Sürekli kötü gösteriliyorum ve bu durum beni rahatsız ediyor. Özür dilerim” açıklamasında bulunan Özde’nin fenalaşarak stüdyoyu terk ettiği görülüyor. Atak geçirdiği görülen Özde Karacan, ilk sezonda da sağlık sorunları nedeniyle ayrılmıştı. Peki, Özde Karacan kimdir, hastalığı ne?
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Doya Doya Moda’ya Mersin’den katılan Özde Karacan 28 yaşında. Takı ve Aksesuar işleri ile uğraştığı bir dükkanı olan Karacan, ilk sezonunda katıldığı Doya Doya Moda’da kısa süre kalmasına rağmen adından söz ettirmişti. Giyim tarzı ile jüri üyelerinin dikkatini çeken Karacan ‘haftanın birincisi olarak genç kızlara modayı öğreteceğim’ sloganı ile iddialı bir yarışmacı olduğunu göstermişti.
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Doya Doya Moda'ya ilk sezonda da katılan Özde Karacan mide ameliyatı geçirmiş, doktorunun tavsiyesi üzerine istirahat etmek için yarışmadan ayrılmıştı.