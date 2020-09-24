Korkutan anlar… Doya Doya Moda’da Özde’ye ne oldu? Özde Karacan kimdir, hastalığı ne?

Doya Doya Moda yarışmasının ikinci sezonuna sonradan dahil olan Özde Karacan’ın fenalaşma görüntüleri programa damga vurdu. “Elim ayağım titriyor, böyle durumlarda benim atağım tutuyor. Sürekli kötü gösteriliyorum ve bu durum beni rahatsız ediyor. Özür dilerim” açıklamasında bulunan Özde’nin fenalaşarak stüdyoyu terk ettiği görülüyor. Atak geçirdiği görülen Özde Karacan, ilk sezonda da sağlık sorunları nedeniyle ayrılmıştı. Peki, Özde Karacan kimdir, hastalığı ne?