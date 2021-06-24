Korcan Kol ile sevgilisi Bodrum'da... Yalıkavak romantizmi

Can kenarı olsun Derya Şensoy, sevgilisi Celal Can Algül ile Bozcaada’da tatile çıktı. Genç çift tatilden kareleri sosyal medya hesaplarından da paylaştı. Şensoy, sevgilisine aşkını Cemal Süreya’nın şiirinin yazılı olduğu bir levhanın önünde poz vererek dile getirdi, oyuncu o karenin altına da şiirin dizesi “Can kenarı olsun” notunu düştü. Algül de sevgilisiyle çekilen romantik karesini “Bir gülüşü var sanırsın Beşiktaş sahaya çıkıyor” notuyla Instagram hesabına yükledi.