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Magazin
Haber Giriş: 24 Haziran 2021 - 07:54 | 

Korcan Kol ile sevgilisi Bodrum'da... Yalıkavak romantizmi

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...

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1Sezonu Bodrum’da açtılar

Sezonu Bodrum’da açtılar

Korcan Kol sezonu Bodrum’da açtı. Oyuncu, Yalıkavak’ta bulunan Magi Beach’te sevgilisiyle görüntülendi. Sevgililer dudak dudağa objektife yansıdı. İkiliye plajda şarkıcı Özay Günay da eşlik etti. Kol, yakın arkadaşı Özay’ın klibinde oynamıştı. ( Ali KESER)

2Spa keyfi

Spa keyfi

Yasemin Şefkatli ve Pınar Tartan, Antalya’da düzenlenen bir etkinliğe katıldı. İki ünlü isim, Nirvana Otel’in spa’sından fotoğraflarını Instagram’da paylaştı.

3Vitamin takviyesi

Vitamin takviyesi

Kenan İmirzalıoğlu önceki akşam Etiler’deydi. Bir klinikte vitamin takviyesi yaptıran oyuncu, çıkışta aracına binerken görüntülendi. İmirzalıoğlu, muhabirlerin “Tatiliniz nasıl geçti?” sorusuna gülerek “Daha başlamadık” yanıtını verdi. (Sayit DURMAZ)

4Aile pozu

Aile pozu

Buğra Gülsoy, eşi Nilüfer Gürbüz ve oğulları Cem’le Çeşme tatiline devam ediyor. Ünlü çift önceki gün Ceylan Çapa ile Before Sunset adlı mekanda buluştu. Gülsoy, Çapa’nın çektiği aile fotoğraflarını Instagram hesabında paylaştı.

5Roman denizle tanıştı

Roman denizle tanıştı

Can Bonomo ve Öykü Karayel, nisan ayında dünyaya gelen oğulları Roman’la birlikte tatile çıktı. Ege koylarını tercih eden çift, önceki gün minik bebekleriyle plajdaydı. Bonomo, oğlunun yüzünün görünmediği bir fotoğrafı Instagram’da paylaştı: “Denizle tanıştı benim güzel oğlum.”

6Can kenarı olsun

Can kenarı olsun

Derya Şensoy, sevgilisi Celal Can Algül ile Bozcaada’da tatile çıktı. Genç çift tatilden kareleri sosyal medya hesaplarından da paylaştı. Şensoy, sevgilisine aşkını Cemal Süreya’nın şiirinin yazılı olduğu bir levhanın önünde poz vererek dile getirdi, oyuncu o karenin altına da şiirin dizesi “Can kenarı olsun” notunu düştü. Algül de sevgilisiyle çekilen romantik karesini “Bir gülüşü var sanırsın Beşiktaş sahaya çıkıyor” notuyla Instagram hesabına yükledi.

7Brezilya’da doğum günü

Brezilya’da doğum günü

Brezilyalı oyuncu Jessica May, pandemi nedeniyle 1.5 yıl ayrı kaldığı ailesini görmek için Brezilya’ya gitti. Ünlü oyuncu, eşi Hüseyin Kara’nın 31’inci yaş gününü de annesiyle birlikte yaptığı doğum günü pastasıyla ailesinin çiftliğinde kutladı.

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