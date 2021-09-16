Konserde abi-kardeş düeti

19 yıl sonra seslendirdi Gülay, “Sarı Şarkılar” albümünün son single’ı “Olmaz Olsun” tüm dijital platformlarda yayınlandı. Söz ve bestesi Ferhat Tunç’a ait olan ve ilk kez 2002 yılında Tunç tarafından seslendirilen şarkıyı Gülay da kendi yorumuyla dinleyicisiyle buluşturdu. Pasaj & Garaj Müzik etiketi ile yılın son aylarında yayınlanacak albümün kayıtları Mert Yüksel, miks ve mastering’i Evren Arkman tarafından yapıldı.