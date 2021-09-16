Konserde abi-kardeş düeti

Konserler, yeni albümler, turneler... Müzik dünyasından kısa haberler
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1
Barabar önceki akşam BKM Yaz Etkinlikleri kapsamında Maximum Uniq Açıkhava’sa sevenleriyle buluştu. Türk halk müziği eserlerini Batı müziği enstrümanlarıyla yorumlayan Serkan Keskin, Taner Ölmez, Fırat İkisivri, Caner Malkoç, Cihan Tanrıverdi, Özgür Taş, Serkan Polat ve Sibel Altan’dan oluşan grup, türkülerle kendilerine has bir konsere imza attı. Ölmez, izleyiciler arasındaki müzisyen abisi Taylan Özgür Ölmez’i sahneye davet etti ve beraber 3 şarkı seslendirdiler. Taner Ölmez, “Bir söğüt gölgesinde oturup ‘Memleket Nere’ albümündeki şarkıları söyledik. Albümü de o anda kaydettik” dedi.
2
Balkan ülkelerini gezecek
Zara, Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin 10’uncu yılına özel gecede sahne aldı. Zara, söylediği şarkılarla eğlenceli anlara imza attı. Sanatçı, yakında tüm Balkan ülkelerini gezerek konser vereceğini söyledi: “16 Eylül’de de Kuruçeşme Açıkhava’da performansım var. Sevenlerime güzel sürprizler hazırladım. Dans da edeceğim.”
3
19 yıl sonra seslendirdi
Gülay, “Sarı Şarkılar” albümünün son single’ı “Olmaz Olsun” tüm dijital platformlarda yayınlandı. Söz ve bestesi Ferhat Tunç’a ait olan ve ilk kez 2002 yılında Tunç tarafından seslendirilen şarkıyı Gülay da kendi yorumuyla dinleyicisiyle buluşturdu. Pasaj & Garaj Müzik etiketi ile yılın son aylarında yayınlanacak albümün kayıtları Mert Yüksel, miks ve mastering’i Evren Arkman tarafından yapıldı.
4
Tek günlük festival
Bu yıl ilk kez düzenlenen tek günlük festival Assos Caz Maz, büyük ilgi gördü. Kozluyalı Glamping’de gerçekleşen ve gelenekselleşmesi planlanan festivalde açılışı Kahadır Bartal yaptı. Velican Sagun ve Bora Çifterler’den kurulu VISAL ile devam eden festival, Çağıl Kaya Trio ile sona erdi. Gecenin sonunda bütün müzisyenler aynı sahnede birlikte müzik yaptı.
5
En büyük hayali Harbiye sahnesi
Tuğçe Üzmez’in yeni single’ı “Yerden Göğe” dinleyicisiyle buluştu. Üzmez, “En büyük hayalim Harbiye Açıkhava’da sahne almak. Bunun için çalışıyorum. ‘Yerden Göğe’ şarkısı da bir adım” dedi.