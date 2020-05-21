Komedyen Funda Hayırlıoğlu sokağa çıkma izninde felçli köpeğini bebek arabasında gezdirdi

"BİRAZ ÖNCE İLK ADIMLARINI ATTI" Barınaktan sahiplendiği köpeğinin tedavi sürecinden de bahseden Hayırlıoğlu, "Bu köpeği ailesi Hendek Barınağı’na terk etmiş. Bir arkadaşım sağ olsun, onu oradan çıkarıyor ama birkaç rahatsızlığı beraber atlatıyor. Baya bir uzun tedavi süreciyle uğraştık. Birçok arkadaşım yardım etti. Yürüteç aldık, rehabilitasyonlar yaptık. Doktorlara gittik. Şimdi baya iyi durumda, hatta biraz önce ilk adımlarını attı. Onu gezdiriyoruz, o da bizimle birlikte güneşleniyor" dedi.