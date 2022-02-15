Kızımdan sonra kafamdaki ‘keşke’ler ‘iyi ki’lere dönüştü!

Seda’ya değil Angelina’ya benziyor

Şarkıcı Cefi, Matilda Kulüp’ün açılışında sahneye çıktı. Geçen hafta kendisi gibi şarkıcı olan Burçin Taç’la evlenen Cefi, sahne öncesi verdiği röportajda “Evlilikte keramet var. 4 yıldır birlikteydik, artık zamanı gelmişti. İkimiz de bebek istiyoruz” dedi. Şarkıcı, Burçin Taç’ın bir dönem aşk yaşadığı Seda Sayan’a benzetilmesi hakkında da şöyle konuştu: “İkisi de yeşil gözlü olduğu için belki benzetilmiştir. Burçin kendine münhasır çok iyi kalpli bir kadın. Ama daha çok Angelina Jolie’ye benziyor.”