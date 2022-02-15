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Kızımdan sonra kafamdaki ‘keşke’ler ‘iyi ki’lere dönüştü!

#İsmail Hacıoğlu#Albüm#Müzik

Televizyon, müzik ve ünlüler dünyasından kısa haberler...

1/16Kızımdan sonra kafamdaki ‘keşke’ler ‘iyi ki’lere dönüştü

İSMAİL Hacıoğlu, ReTouch Mag dergisine röportaj verdi. Hacıoğlu, “Baba olmak seni nasıl biri yaptı, değiştin mi mesela?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Değişmem mi! Hayatımdaki herkesi temize çıkardı. Kızım Yemin’den sonra kafamdaki ‘keşke’ler ‘iyi ki’lere dönüştü.”

2/16Halı sahada kendimize göre bir makinayız

Halı sahada kendimize göre bir makinayız

Fenerbahçeli eski futbolcu Mehmet Hacıoğlu’nun oğlu olan ünlü oyuncu, “Futbola merakın var mı?” sorusu üzerine de şöyle konuştu: “Futbol çocukluğumdan beri hayatımda. Merakım var. Profesyonel olmasa da biz de halı sahalarda kendimize göre bir makineyiz, kuru sıkı da olsa.”

3/16Oyuncudan ilk tekli

Oyuncudan ilk tekli

Ekranların sevilen jönü Onur Tuna, oyunculuğun yanı sıra bir yandan da müzik çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor. Yeni teklisi “Bi’ Hiçmişim Gibi” ile dinleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanan başarılı sanatçı, şarkısına bir de klip çekti. Sözü ve müziği kendisine ait şarkının aranjörlüğünü Serhat Şensesli üstlenirken klibin yönetmen koltuğuna ise Hakan Arslan oturdu.

4/16“DİLBERAY” zirvede

“DİLBERAY” zirvede

Bu hafta sonu 98 bin 530 seyirciyi sinema salonlarına çekmeyi başaran ““DİLBERAY”, toplamda ulaştığı 320 bin 367 izleyici sayısıyla birinci oldu. “DİLBERAY” filmi; Aytaç Medya, Fikri Harika Prodüksiyon ve Metronom Film Yapım ortak yapımcılığıyla çekildi. Ketche’nin yönettiği, yetenekli oyuncu Büşra Pekin’in Dilber Ay’ı canlandırdığı filmde, Ayberk Pekcan, Nursel Köse, Zeliha Kendirci, Selen Uçer, Deniz Hamzaoğlu, Doğukan Güngör, Deniz Erdoğan gibi birbirinden değerli isimler rol alıyor.

5/16Sürpriz düet

Sürpriz düet

Muazzez Ersoy, yeni single projesinde müzisyen ve piyanist Yücel Arzen’le düet yaptı. Sözleri Hüseyin Balkancı’ya, müziği ve aranjesi Yücel Arzen’e ait “Aşk Versin Kararını”, Poll Production etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı. Şarkının klibi İstanbul’da kurulan platoda, Kemal Başbuğ yönetmenliğinde çekildi.

6/16Taklit etmem taklit edilirim

Taklit etmem taklit edilirim

Çiğdem Koç Güzellik Merkezleri’nin beşinci yılı, ünlü isimlerin katıldığı davetle kutlandı. Davete Seren Serengil, Ferman Toprak, Esra Balamir, Ece Mumay, Kerimcan Durmaz ve Samet Liçina gibi ünlü isimler katıldı. Davette gazetecilerin sorularını yanıtlayan Seren Serengil, sahnede giydiği kıyafet yüzünden Gülşen’i taklit ettiği iddialarına yanıt verdi: “Ben kimseyi taklit etmem, taklit edilirim. Ben aileden öyle büyütüldüm.” Sahnelere yeniden dönmesiyle ilgili de Serengil “Yeni gelmedim, geri geldim” dedi.

7/16Eylülde geliyor

Eylülde geliyor

İSRAİLLİ müzisyen, besteci ve söz yazarı Asaf Avidan, uzun bir aradan sonra yeniden İstanbul’da dinleyicileriyle buluşacak. “One Day/Reckoning Song” şarkısıyla dünya çapında listeleri altüst eden ünlü yıldız, KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek Tune In Festival kapsamında 11 Eylül’de sahneye çıkacak.

8/16Manitacılık gününde ortamı ısıtmaya geldik

Manitacılık gününde ortamı ısıtmaya geldik

Tuğçe Kandemir, Karfest’in Sevgililer Günü etkinliği kapsamında Kartepe’de sahneye çıktı. Konser öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı, “Manitacılık gününde şarkılar söyleyerek daha sıcak bir ortam yaratmaya geldik. Mutluyum, heyecanlıyım” dedi. Kandemir, “Aşkta kriterleriniz neler?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Hiçbir kriterim yok. İnsan olsun, adam gibi adam olsun yeter. Dümdüz insan olsun. Nefes alsın, yemek yesin, duyguları olsun.” Tuğçe Kandemir yeni projesini de açıkladı: “Eypiyo ile düet yaptık, şimdi Emre Aydın ile düet için konuşuyoruz.”

9/16Klibin parasını kripto para ile ödedim

"Klibin parasını kripto para ile ödedim"

Geçtiğimi günlerde Kıbrıs Concor Luxry Resort' de sahne alan Murat Kurşun'dan ilginç açıklama...Sahne sonu basın mensuplarının sorularını cevaplayan Murat Kurşun" Geçtiğimiz günlerde 5 klip çektik. Hepsinin parasını coin ile ödedim ve bundan sonra sahne ücretlerimi de coin olarak kabul edebilirim" dedi.

10/16Kim Sever

Kim Sever?

“Kibir” ile yakaladığı başarıyı “Kadın” ile devam ettiren Melis Kar, yeni şarkısı “Kim Sever?” ilemüzikseverler ile buluşuyor. Sözü ve müziği Kar’a ait “Kim Sever?” için Kar : “ İlişkilerde geçmişe takılıpkalmanın yarattığı çelişkiyi ve özlemi betimliyor” diyor. Düzenlemesi Fırat Haznedaroğlu’na ait olanşarkıda canlı enstruman çalımlarıyla da hüznün en derin hissi dinleyene geçiyor. Supervizörlüğünü MelisaAvuncan’ın üstlendiği “Kim Sever?”in klibi ise Ecem Gündoğdu’ya emanet.

11/16Rüya Coriç Üç Sinema Filmi İle Geliyor

Rüya Coriç Üç Sinema Filmi İle Geliyor

Oyuncu Rüya Coriç, Şubat ayında üç filmin vizyona girmesinin mutluluğu yaşadığını söyledi.Pandemi yüzünden gösterimi ertelenen üç filmi ‘Olmadı Kaçarız, Erzurumlu Mümessil, Her şey Dahil’ seyirciyle buluşmaya hazırlanan Rüya Coriç "2022'nin benim şanslı yılım olacağına inanıyorum" dedi.

12/16Doğuş Sevgililer İçin Söyledi

Doğuş Sevgililer İçin Söyledi

Doğuş Sevgililer Günü için düzenlenen konserde Gaziantep Sahne 342’de hayranlarıyla buluştu. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen sanatçı,Azerbaycan’da bulunan eşi Hoşkedem Hidayetkızı’nın sevgililer gününü kutlarken, hayranlarına da şarkı müjdesi verdi.Yeni bir şarkı hazırladığını söyleyen Doğuş,"Tüm seven kalpler için hazırladım, şarkım yakında sizlerle buluşacak" dedi. Röportajın ardından sahneye çıkan Doğuş, en sevilen şarkılarını izlemeye gelen sevgililer için seslendirdi.

13/16Evlilik kararı aldılar

Evlilik kararı aldılar

Ünlü oyuncu Anıl İlter, voleybolcu Sinem Yıldız ile Sevgililer Günü’nde Efrouz’da romantik bir gece yaşadılar.Mahkum dizisinde Savcı Tahir rolüyle büyük beğeni toplayan Anıl İlter, sevgilisiyle evlilik kararı aldıklarını açıkladı Yakışıklı oyuncu, “Çok güzel giden bir ilişkimiz var. Henüz tarih almadık ama birlikteliğimizi evlilikle taçlandıracağız” diye konuştu.2019 yılında 10 yıllık eşi İpek İlter'den boşanan ve bir kızı olan oyuncu Anıl İlter, ikinci kez nikah masasına oturacak.

14/16Seda’ya değil Angelina’ya benziyor

Seda’ya değil Angelina’ya benziyor

Şarkıcı Cefi, Matilda Kulüp’ün açılışında sahneye çıktı. Geçen hafta kendisi gibi şarkıcı olan Burçin Taç’la evlenen Cefi, sahne öncesi verdiği röportajda “Evlilikte keramet var. 4 yıldır birlikteydik, artık zamanı gelmişti. İkimiz de bebek istiyoruz” dedi. Şarkıcı, Burçin Taç’ın bir dönem aşk yaşadığı Seda Sayan’a benzetilmesi hakkında da şöyle konuştu: “İkisi de yeşil gözlü olduğu için belki benzetilmiştir. Burçin kendine münhasır çok iyi kalpli bir kadın. Ama daha çok Angelina Jolie’ye benziyor.”

15/16Ben çok şanslıyım

Ben çok şanslıyım

Coşkun Sabah hafta sonu Kıbrıs’taki Salamis Bay Conti Hotel’de sahneye çıktı. Otelin rezervasyonlarını günler öncesinden dolduran Sabah, “Ben çok şanslı bir sanatçıyım, yıllardır bitmeyen bir hayran sevgisi ile karşı karşıyayım. Bu duygunun hiçbir tarifi yok. Ömrüm yettiğince sahnede olacağım” dedi. Salonu dolduran hayranlarının istek şarkılarına da cevap veren sanatçı, normal konser süresinin de üzerine çıkarak konserini tamamladı.

16/16MİLYONFEST ERDEMLİ, 5. KEZ MÜZİKSEVERLERLE BULUŞACAK

MİLYONFEST ERDEMLİ, 5. KEZ MÜZİKSEVERLERLE BULUŞACAK

Türkiye’nin en büyük müzik festivallerinden Milyonfest Erdemli, 11-12-13-14 Ağustos tarihlerinde müzikseverle buluşacak.Milyon Yapım organizatörlüğünde 2017 yılından bu yana Mersin Erdemli’de düzenlenen ve onlarca sanatçıyı binlerce müzikseverle buluşturan Milyonfest Erdemli’nin 5’incisi yapılacak.Kızkalesi, Kanlıdivane, Korykos, Sebaste gibi önemli tarihi yapılara ev sahipliği yapan, Türkiye’nin en fazla narenciye yetiştirilen bölgelerinden olan ve “Limonun başkenti” olarak anılan Erdemli, Türkiye’nin dört bir yanından binlerce kişiyi ağırlayacak. Erdemli sahilindeki Milyon Beach Erdemli’de 11-12-13-14 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek festivalde Türkiye’nin sevilen sanatçıları sahne alacak.

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#İsmail Hacıoğlu#Albüm#Müzik