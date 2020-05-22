Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in tatil planı belli oldu!

Evde Epilasyon ve Doğru Bilinen Yanlışlar Tüm inovasyon projelerine kadınlar için neyin önemli olduğunu düşünerek başlayan Braun, tüy alma makineleri ailesine şimdi de flex’i kattı. Dünyanın ilk tam esnek başlıklı epilatörü olan Silk-épil 9 Flex, tüy alma alanında yeni standardı belirliyor. Braun, her kadının benzersiz hatlara ve çizgilere sahip olduğunun bilinciyle bedenimize ve hayat tarzımıza uyum sağlayacak şekilde yeni Silk-épil 9 Flex’i tasarladı. Silk-épil 9 Flex, yalnızca bir epilatör olmanın ötesine geçen, güzellik rutininize sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan ve daha azıyla çok daha fazlasını sunan çok amaçlı bir cihazdır. (Sponsorlu İçerik)