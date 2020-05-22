Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in tatil planı belli oldu!
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in tatil planı hazır… Önce Kabak Koyu’ndaki bir detoks kampına gidecek olan ünlü çift, ardından tüm yazı yaklaşık değeri 1 milyon TL olan yatlarında geçirip Ege’nin tüm koylarını gezecek.
Karantina sürecini Zekeriyaköy'deki evlerinde geçiren Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer de herkes gibi normalleşme süreci için geri sayımda… Şehirler arası yasakların kaldırılmasını bekleyen ünlü çift, tatil planlarını ise şimdiden hazırladı. Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ, ilk olarak yatlarıyla Bozburun'a gidecek.
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