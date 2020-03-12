Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer ile akşam yemeğinde

Muhabirlere “Hangi rüzgar sizi buraya attı?” diyerek takılan Tatlıtuğ, dostlarıyla akşam yemeği yediklerini söyledi.
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Yeni projeleri sorulunca “Güzel şeyler yapıyoruz. Zamanı gelince açıklayacağım” diyen ünlü oyuncu, “Koronavirüs nedeniyle planlarınızda değişiklik yaptınız mı?” sorusuna ise yanıt vermedi: “Bu aralar çok konuştum. Başka zaman konuşalım, olur mu?”
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DERİ PALTOLU KIVANÇ!
Kıvanç Tatlıtuğ'un deri paltosu Matrix filminde Keanu Reeves'in canlandırdığı Neo karakterini akıllara getirdi.
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Kıvanç Tatlıtuğ tarzını oluştururken eşi, stil danışmanı Başak Dizer Tatlıtuğ’dan da fikir alıyor. Keanu Reeves’in 1999 yapımı ‘Matrix’te giydiği deri palto 21 yıldır moda.