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Haber Giriş: 12 Mart 2020 - 07:49, /

Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer ile akşam yemeğinde

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, önceki akşam Japon restoranı Wu Bomonti’den çıkarken görüntülendi.

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Muhabirlere “Hangi rüzgar sizi buraya attı?” diyerek takılan Tatlıtuğ, dostlarıyla akşam yemeği yediklerini söyledi.

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Yeni projeleri sorulunca “Güzel şeyler yapıyoruz. Zamanı gelince açıklayacağım” diyen ünlü oyuncu, “Koronavirüs nedeniyle planlarınızda değişiklik yaptınız mı?” sorusuna ise yanıt vermedi: “Bu aralar çok konuştum. Başka zaman konuşalım, olur mu?”

3DERİ PALTOLU KIVANÇ

DERİ PALTOLU KIVANÇ!

Kıvanç Tatlıtuğ'un deri paltosu Matrix filminde Keanu Reeves'in canlandırdığı Neo karakterini akıllara getirdi.

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Kıvanç Tatlıtuğ tarzını oluştururken eşi, stil danışmanı Başak Dizer Tatlıtuğ’dan da fikir alıyor. Keanu Reeves’in 1999 yapımı ‘Matrix’te giydiği deri palto 21 yıldır moda.

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