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Haber Giriş: 21 Kasım 2020 - 07:49 | 

Kıvanç Tatlıtuğ alışverişte

Pandemi sürecinin başından bu yana eşi Başak Dizer’le Bodrum’da olan Kıvanç Tatlıtuğ, İstanbul’a döndü.

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Elinde alışveriş çantasıyla Akmerkez’e doğru yürürken görüntülenen ünlü oyuncu, objektifleri fark edince AVM’ye girmekten vazgeçti.

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Muhabirlerin “Behlül tarzınıza geri dönmüşsünüz, yeni bir proje mi var?” sorusu karşısında gülerek “Müsaadenizi istiyorum” diyen Tatlıtuğ, çevirdiği taksiye binerek uzaklaştı.

3Günün öne çıkan magazin haberleri...
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Günün öne çıkan magazin haberleri...

El ele yürüyüş

Aslışah Alkoçlar, sevgilisi Kaan Demirağ ile önceki gün Bebek’te görüntülendi. Sabah erken saatlerde spor yapan çift el ele tutuşarak yürüyüş yaptı. İkili muhabirlere selam vermeyi de ihmal etmedi.

4Panik gecesi
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Panik gecesi

Melisa Tapan, önceki akşam Caroline Koç’un yeğeni olan sevgilisi Nicholas Giraud ile Bebek’te bir mekandan çıkarken görüntülendi.

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Muhabirleri gören çift görüntü vermemek için mekana geri döndü. Mekandan yarım saat sonra çıkan ikili, araçlarına binerek uzaklaştı.

6Mario’lu alışveriş
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Mario’lu alışveriş

Celal Çapa ile Şebnem Çapa, önceki gün City’s Nişantaşı’nda görüntülendi. Köpekleri Mario ile birlikte alışveriş turuna çıkan çift, mağazaları dolaştıktan sonra evlerinin yolunu tuttu.

7Sosyete avukatına uzaklaştırma
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Sosyete avukatına uzaklaştırma

Beyhan Benardete, komşusu avukat Okan Fenercioğlu’nun tehdit ve hakaretlerine maruz kaldığını iddia ederek korunma talebinde bulundu. Benardete, “Aracımı park ettiğim alanı ısrarlı şekilde işgal ettiğini kibarca söyleyince Fenercioğlu’nun tehdit ve hakaretlerine maruz kaldım. Kendimi can havliyle zor kurtardım, endişeliyim” dedi.

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Mahkeme, avukat Fenercioğlu’nun 1 ay süreyle Beyhan Benardete’ye yaklaşmamasına karar verdi. Avukat Okan Fenercioğlu ise karara yaptığı itirazda, iddiaların tamamen yalan olduğunu söyledi. Ancak mahkeme, verilen kararın yasaya uygun olduğu gerekçesiyle Fenercioğlu’nun itirazını reddetti.

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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