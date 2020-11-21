Kıvanç Tatlıtuğ alışverişte

Mahkeme, avukat Fenercioğlu’nun 1 ay süreyle Beyhan Benardete’ye yaklaşmamasına karar verdi. Avukat Okan Fenercioğlu ise karara yaptığı itirazda, iddiaların tamamen yalan olduğunu söyledi. Ancak mahkeme, verilen kararın yasaya uygun olduğu gerekçesiyle Fenercioğlu’nun itirazını reddetti.