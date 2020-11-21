Kıvanç Tatlıtuğ alışverişte

Elinde alışveriş çantasıyla Akmerkez’e doğru yürürken görüntülenen ünlü oyuncu, objektifleri fark edince AVM’ye girmekten vazgeçti.
2
Abone Ol
Muhabirlerin “Behlül tarzınıza geri dönmüşsünüz, yeni bir proje mi var?” sorusu karşısında gülerek “Müsaadenizi istiyorum” diyen Tatlıtuğ, çevirdiği taksiye binerek uzaklaştı.
3
Abone Ol
Günün öne çıkan magazin haberleri...
El ele yürüyüş
Aslışah Alkoçlar, sevgilisi Kaan Demirağ ile önceki gün Bebek’te görüntülendi. Sabah erken saatlerde spor yapan çift el ele tutuşarak yürüyüş yaptı. İkili muhabirlere selam vermeyi de ihmal etmedi.
4
Abone Ol
Panik gecesi
Melisa Tapan, önceki akşam Caroline Koç’un yeğeni olan sevgilisi Nicholas Giraud ile Bebek’te bir mekandan çıkarken görüntülendi.
5
Abone Ol
Muhabirleri gören çift görüntü vermemek için mekana geri döndü. Mekandan yarım saat sonra çıkan ikili, araçlarına binerek uzaklaştı.
6
Abone Ol
Mario’lu alışveriş
Celal Çapa ile Şebnem Çapa, önceki gün City’s Nişantaşı’nda görüntülendi. Köpekleri Mario ile birlikte alışveriş turuna çıkan çift, mağazaları dolaştıktan sonra evlerinin yolunu tuttu.
7
Abone Ol
Sosyete avukatına uzaklaştırma
Beyhan Benardete, komşusu avukat Okan Fenercioğlu’nun tehdit ve hakaretlerine maruz kaldığını iddia ederek korunma talebinde bulundu. Benardete, “Aracımı park ettiğim alanı ısrarlı şekilde işgal ettiğini kibarca söyleyince Fenercioğlu’nun tehdit ve hakaretlerine maruz kaldım. Kendimi can havliyle zor kurtardım, endişeliyim” dedi.
8
Abone Ol
Mahkeme, avukat Fenercioğlu’nun 1 ay süreyle Beyhan Benardete’ye yaklaşmamasına karar verdi. Avukat Okan Fenercioğlu ise karara yaptığı itirazda, iddiaların tamamen yalan olduğunu söyledi. Ancak mahkeme, verilen kararın yasaya uygun olduğu gerekçesiyle Fenercioğlu’nun itirazını reddetti.