Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet ile kira yardımı nasıl alınır?
Kira yardımı başvurusu e-Devlet üzerinden yapılıyor. Kira yardımı nasıl alınır? sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında birçok ekonomik yardım vatandaşlara veriliyor. Daha önce de verilen kira yardımı bu dönemde yoğun ilgi görüyor. İşte kira yardımı başvuruları ile ilgili detaylar…
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Kira yardımı başvuruları araştırılan konular arasında yerini aldı. Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Yardım almak isteyen vatandaşlar işlemlerini birçok işlemin gerçekleştirildiği e-Devlet üzerinden yapıyorlar. e-Devlet’in “Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması” bölümünden başvuru işlemi gerçekleştiriliyor.
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KİRA YARDIMI NASIL ALINIR?
Kira yardımı başvuruları birçok işlemin gerçekleştirildiği e-Devlet üzerinden yapılıyor. e-Devlet’in “Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması” bölümünden başvuru işlemi gerçekleştiriliyor. Vatandaşların öncelikle T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor. Daha sonra açılan pencere üzerinden “Uygulamaya Git” sekmesine tıklayınız.
Uygulamaya git kısmına tıkladıktan sonra “Giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı istemektedir. Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilginiz var ise işleme devam etmeyiniz.” uyarısı açılıyor. Bu ekran üzerinden istenilen bilgileri kontrol ediniz.