Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet ile kira yardımı nasıl alınır?

Uygulamaya git kısmına tıkladıktan sonra “Giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı istemektedir. Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilginiz var ise işleme devam etmeyiniz.” uyarısı açılıyor. Bu ekran üzerinden istenilen bilgileri kontrol ediniz.