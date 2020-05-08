MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKira yardımı başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet ile kira yardımı nasıl alınır?
GeriEkonomi Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet ile kira yardımı nasıl alınır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
Haber Giriş: 08 Mayıs 2020 - 15:53,

Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet ile kira yardımı nasıl alınır?

Kira yardımı başvurusu e-Devlet üzerinden yapılıyor. Kira yardımı nasıl alınır? sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında birçok ekonomik yardım vatandaşlara veriliyor. Daha önce de verilen kira yardımı bu dönemde yoğun ilgi görüyor. İşte kira yardımı başvuruları ile ilgili detaylar…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Kira yardımı başvuruları araştırılan konular arasında yerini aldı. Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Yardım almak isteyen vatandaşlar işlemlerini birçok işlemin gerçekleştirildiği e-Devlet üzerinden yapıyorlar. e-Devlet’in “Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması” bölümünden başvuru işlemi gerçekleştiriliyor.

2KİRA YARDIMI NASIL ALINIR
Abone Olgoogle-news

KİRA YARDIMI NASIL ALINIR?

Kira yardımı başvuruları birçok işlemin gerçekleştirildiği e-Devlet üzerinden yapılıyor.
e-Devlet’in “Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması” bölümünden başvuru işlemi gerçekleştiriliyor. Vatandaşların öncelikle T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor.
Daha sonra açılan pencere üzerinden “Uygulamaya Git” sekmesine tıklayınız.

KİRA YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

3
Abone Olgoogle-news

Uygulamaya git kısmına tıkladıktan sonra “Giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı istemektedir. Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilginiz var ise işleme devam etmeyiniz.” uyarısı açılıyor. Bu ekran üzerinden istenilen bilgileri kontrol ediniz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi