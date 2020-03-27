Kim Kardashian'ın 'Ermeni pizzası' paylaşımı olay oldu
TV yıldızı Kim Kardashian'ın Instagram paylaşımı olay oldu. Tüm ailesiyle birlikte covid-19 karantinasında olan Kardashian, ısmarladığı lahmacun benzeri yiyeceği "Ermeni pizzası" diye tanıtınca özellikle Türk takipçilerinden tepki aldı.
BACKGRID USA, INSTAGRAM
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DIŞARIDAN SİPARİŞ ETTİ
Eşi Kanye West ve dört çocuğuyla birlikte karantinasını sürdüren Kardashian dışarıdan sipariş ettiği yiyeceği takipçilerine gösterdi.
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BU BİZİM ERMENİ PİZZAMIZ
Paylaşımını "Kimler lahmacunu biliyor? Bu bizim Ermeni pizzamız" notuyla yayınlayan Kim Kardashian'a Türk takipçilerinden yorum yağdı.
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MADE IN TÜRKİYE BEBEĞİM
Demet Akalın, "Lahmacun... Made in Türkiye bebeğim" yorumunu yaptı. Ebru Polat da "Lahmacun canım o! Ermeni pizzası değil" ifadelerini kullandı.