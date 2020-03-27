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Haber Giriş: 27 Mart 2020 - 12:41, /

Kim Kardashian'ın 'Ermeni pizzası' paylaşımı olay oldu

TV yıldızı Kim Kardashian'ın Instagram paylaşımı olay oldu. Tüm ailesiyle birlikte covid-19 karantinasında olan Kardashian, ısmarladığı lahmacun benzeri yiyeceği "Ermeni pizzası" diye tanıtınca özellikle Türk takipçilerinden tepki aldı.

BACKGRID USA, INSTAGRAM

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1DIŞARIDAN SİPARİŞ ETTİ

DIŞARIDAN SİPARİŞ ETTİ

Eşi Kanye West ve dört çocuğuyla birlikte karantinasını sürdüren Kardashian dışarıdan sipariş ettiği yiyeceği takipçilerine gösterdi.

2BU BİZİM ERMENİ PİZZAMIZ

BU BİZİM ERMENİ PİZZAMIZ

Paylaşımını "Kimler lahmacunu biliyor? Bu bizim Ermeni pizzamız" notuyla yayınlayan Kim Kardashian'a Türk takipçilerinden yorum yağdı.

3MADE IN TÜRKİYE BEBEĞİM

MADE IN TÜRKİYE BEBEĞİM

 Demet Akalın, "Lahmacun... Made in Türkiye bebeğim" yorumunu yaptı. Ebru Polat da "Lahmacun canım o! Ermeni pizzası değil" ifadelerini kullandı. 

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