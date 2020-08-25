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Hürriyet
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Haber Giriş: 25 Ağustos 2020 - 09:07 | 

Kim Kardashian hayata döndü

 Bir yandan koronavirüs karantinası, bir yandan eşi Kanye West ile yaşadığı gerilim nedeniyle zor günler geçiren televizyon yıldızı Kim Kardashian, hayata döndü.

Backgrid USA

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1PEMBE BİKİNİ GİYDİ
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PEMBE BİKİNİ GİYDİ

39 yaşındaki dört çocuk annesi Kim Kardashian, önceki gün Meksika'daki Cabo San Lucas'ta plajda görüntülendi. Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı.

2ÇEKİMLER BAŞLADI
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ÇEKİMLER BAŞLADI

Saçlarını ördürerek toplatan Kardashian, bütün ailesiyle birlikte görev aldığı Keeping Up With The Kardashians adlı TV şovu için kamera karşısına geçti bu kez.

3GENÇLİĞİNDEKİ KADAR ESNEK
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GENÇLİĞİNDEKİ KADAR ESNEK

Kameralara poz veren Kardashian, bir ara da ilerleyen yaşına rağmen esnekliğini kaybetmediğini kanıtlayan hareketler sergiledi.

4KUMSALDA ÇOCUKLAR GİBİ
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KUMSALDA ÇOCUKLAR GİBİ

Kardashian, kumların üzerinde koşarak perendeler attı. Bir süre kumsalda yürüyen yıldız, sonra havuz kenarına oturup etrafını izledi.

5EŞİYLE GERİLİM YAŞIYOR
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EŞİYLE GERİLİM YAŞIYOR

Kardashian'ın eşi Kanye West, ABD başkanlık seçimlerine adaylığını koydu. West, ilk mitinginde yaptığı konuşmayla da bazı aile sırlarını ortaya serdi. Bir dönem Kim Kardashian'dan boşanmak istediğini söylemesi ise olay oldu.

6BOŞANMA İDDİALARI
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BOŞANMA İDDİALARI

O noktadan sonra Kim Kardashian ve Kanye West arasında bir süredir devam eden gerilim ve anlaşmazlıklar daha fazla gün yüzüne çıktı. Çiftin aynı evde yaşamadığı iddiaları ortaya atıldı.

7EVLİLİĞİ KURTARMA TATİLİ
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EVLİLİĞİ KURTARMA TATİLİ

Kardashian ve West, önceki hafta kötü giden evliliklerini toparlamak ve bir şans daha vermek için dört çocuklarını da alıp Dominik Cumhuriyeti'ni tatile gitti.

8EVE DÖNÜŞ
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EVE DÖNÜŞ

O tatilden döndükten sonra da Kardashian, çalışmalarına kaldığı yerden devam etmeye başladı.

9KENDİNİ İŞE VERDİ
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KENDİNİ İŞE VERDİ

Kardashian, TV programının yanı sıra vücut toparlayıcı ürünler tasarladığı kendi iç giyim markasıyla ilgili çalışmalarını da sürdürüyor.

10WEST DE MODA ALANINDA ADINI DUYURDU
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WEST DE MODA ALANINDA ADINI DUYURDU

Eşi Kanye West de bir süredir müziğin yanı sıra dünyanın önde gelen moda etkinliklerinde sergilediği moda tasarımcılığı yanıyla da konuşuluyor. 

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