Kim Kardashian hayata döndü

EŞİYLE GERİLİM YAŞIYOR Kardashian'ın eşi Kanye West, ABD başkanlık seçimlerine adaylığını koydu. West, ilk mitinginde yaptığı konuşmayla da bazı aile sırlarını ortaya serdi. Bir dönem Kim Kardashian'dan boşanmak istediğini söylemesi ise olay oldu.