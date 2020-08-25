Bir yandan koronavirüs karantinası, bir yandan eşi Kanye West ile yaşadığı gerilim nedeniyle zor günler geçiren televizyon yıldızı Kim Kardashian, hayata döndü.
Backgrid USA
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
PEMBE BİKİNİ GİYDİ
39 yaşındaki dört çocuk annesi Kim Kardashian, önceki gün Meksika'daki Cabo San Lucas'ta plajda görüntülendi. Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı.
2
Abone Ol
ÇEKİMLER BAŞLADI
Saçlarını ördürerek toplatan Kardashian, bütün ailesiyle birlikte görev aldığı Keeping Up With The Kardashians adlı TV şovu için kamera karşısına geçti bu kez.
3
Abone Ol
GENÇLİĞİNDEKİ KADAR ESNEK
Kameralara poz veren Kardashian, bir ara da ilerleyen yaşına rağmen esnekliğini kaybetmediğini kanıtlayan hareketler sergiledi.
4
Abone Ol
KUMSALDA ÇOCUKLAR GİBİ
Kardashian, kumların üzerinde koşarak perendeler attı. Bir süre kumsalda yürüyen yıldız, sonra havuz kenarına oturup etrafını izledi.
5
Abone Ol
EŞİYLE GERİLİM YAŞIYOR
Kardashian'ın eşi Kanye West, ABD başkanlık seçimlerine adaylığını koydu. West, ilk mitinginde yaptığı konuşmayla da bazı aile sırlarını ortaya serdi. Bir dönem Kim Kardashian'dan boşanmak istediğini söylemesi ise olay oldu.
6
Abone Ol
BOŞANMA İDDİALARI
O noktadan sonra Kim Kardashian ve Kanye West arasında bir süredir devam eden gerilim ve anlaşmazlıklar daha fazla gün yüzüne çıktı. Çiftin aynı evde yaşamadığı iddiaları ortaya atıldı.
7
Abone Ol
EVLİLİĞİ KURTARMA TATİLİ
Kardashian ve West, önceki hafta kötü giden evliliklerini toparlamak ve bir şans daha vermek için dört çocuklarını da alıp Dominik Cumhuriyeti'ni tatile gitti.
8
Abone Ol
EVE DÖNÜŞ
O tatilden döndükten sonra da Kardashian, çalışmalarına kaldığı yerden devam etmeye başladı.
9
Abone Ol
KENDİNİ İŞE VERDİ
Kardashian, TV programının yanı sıra vücut toparlayıcı ürünler tasarladığı kendi iç giyim markasıyla ilgili çalışmalarını da sürdürüyor.
10
Abone Ol
WEST DE MODA ALANINDA ADINI DUYURDU
Eşi Kanye West de bir süredir müziğin yanı sıra dünyanın önde gelen moda etkinliklerinde sergilediği moda tasarımcılığı yanıyla da konuşuluyor.