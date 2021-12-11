‘Açelya Devrim Yılhan'ın bilinmeyenleri... 'Kilolusun’ deyip konservatuvara almadılar!
Açelya Devrim Yılhan, Kerem Alışık, Kenan Doğulu, Sinem Ünsal, Hülya Avşar, Simge Sağın ve Gizem Arıkan birçoğunuzun ilk kez duyacağı bilgilerle “Bunları Biliyor muydunuz?” köşemizde...
AÇELYA DEVRİM YILHAN: KONSERVATUVARA ALMADILAR
· “Masumlar Apartmanı” dizisinin ‘Hasibe’si Açelya Devrim Yılhan’ın oyunculuk öncesi hayali savaş pilotu olmakmış. Sırf bu yüzden 15 yaşındayken Eskişehir’de üç kez 500 metreden paraşütlü atlayış yapmış. Tam alıştım derken, yükseklik korkusu oluşmuş. “Korkumu yenmeliyim” diyerek bindiği gondolda da baygınlık geçirmiş!
· En büyük korkusu matematik dersiymiş. Atılım Üniversitesi’nde 2 sene matematik okuduktan sonra okulu bırakıp Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’ne girmiş. Halen kabuslarında matematik sınavına girdiği görüyor, uykusundan korkuyla uyanıyormuş.
· 9 yaşında başladığı tenisi, 18 yaşına kadar lisanslı oyuncu olarak sürdürmüş. Ankara’da katıldığı bir turnuvada üçüncülük elde etmiş.
· 9 yaşında başladığı tenisi, 18 yaşına kadar lisanslı oyuncu olarak sürdürmüş. Ankara’da katıldığı bir turnuvada üçüncülük elde etmiş.
· Açelya Devrim Yılhan’ın bale ve operaya olan tutkusu, kilosu yüzünden yarım kalmış. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda yarı zamanlı eğitim almak için sınavlara girmiş, fakat kilolu olduğu için kabul edilmemiş.
· Kısa bir süre önce seramik sanatları konusunda eğitim almaya başlamış ve ilerleyen yıllarda kendi markasını çıkarmanın planlarını yapıyormuş.
· Kısa bir süre önce seramik sanatları konusunda eğitim almaya başlamış ve ilerleyen yıllarda kendi markasını çıkarmanın planlarını yapıyormuş.
KEREM ALIŞIK: SANAT DOLU BİR YAŞAM
· Sadri Alışık ile Çolpan İlhan’ın oğulları Kerem Alışık’ın aynı zamanda usta şair Attilâ İlhan’ın yeğeni olduğunu biliyor muydunuz? Sanatçı bir aileden gelen Kerem Alışık’ın çocukluğu, sanat ve edebiyatla iç içe geçmiş.
· Küçük yaşlarda babası Sadri Alışık’ın filmlerinden etkilenerek oyunculuğa merak sarmış. Ayna karsısına geçer, usta bir oyuncu edasıyla kendisini izlermiş.
· Küçük yaşlarda babası Sadri Alışık’ın filmlerinden etkilenerek oyunculuğa merak sarmış. Ayna karsısına geçer, usta bir oyuncu edasıyla kendisini izlermiş.
· Dayısı Attilâ İlhan’dan esinlenerek küçük yaşlarda şiir yazmaya başlamış. Ünlü oyuncunun yayınlanmış iki şiir kitabı ve üç şiir albümü var.
· Kerem Alışık’ın sanat gibi spor tutkusu da küçük yaşlarda başlamış. Futbolu çok seven Alışık, bir süre Anadolu Üsküdar 1908 Spor Kulübü’nde futbol oynamış.
· Kerem Alışık’ın sanat gibi spor tutkusu da küçük yaşlarda başlamış. Futbolu çok seven Alışık, bir süre Anadolu Üsküdar 1908 Spor Kulübü’nde futbol oynamış.
· Kerem Alışık, “Fırtınalar” dizisinde başrolü paylaştığı Ebru Gündeş’le 1995 yılında aşk yaşamış. Birliktelikleri 3 yıl sürmüş.· Sporu hiç bırakmayan Kerem Alışık’ı Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görürseniz şaşırmayın. Ünlü isim, her gün düzenli olarak sahilde yürüyüş yapıyor, tanınmamak için de şapka ve gözlük takıyormuş.
· Alışık’ın yürüyüş yaparken değişmeyen ritüellerinden biri dua etmekmiş. Bebek’te denize karşı dua eden Alışık, bunun ruhuna iyi geldiğini söylüyormuş.
· Alışık’ın yürüyüş yaparken değişmeyen ritüellerinden biri dua etmekmiş. Bebek’te denize karşı dua eden Alışık, bunun ruhuna iyi geldiğini söylüyormuş.
KENAN DOĞULU: KENAN'IN BAKIM SIRLARI
· Kenan Doğulu, müzik yeteneğini Türk popunun önemli isimlerinden biri olan babası Yurdaer Doğulu’dan almış. Müziğe 5 yaşındayken başlayan Doğulu, gittiği müzik okulunun piyano bölümünü birincilikle bitirmiş.
· Müzik sesinin eksik olmadığı bir evde büyüyen Kenan Doğulu, flüt, gitar, bateri, saksafon ve ritimli sazlar eğitimi almış.
· Müzik sesinin eksik olmadığı bir evde büyüyen Kenan Doğulu, flüt, gitar, bateri, saksafon ve ritimli sazlar eğitimi almış.
· Kenan Doğulu, “Yosun” şarkısını 2014 yılında büyük bir aşkla evlendiği Beren Saat’e yazmış. Ünlü popçu, şarkının hikayesini şöyle özetliyor: “Beren’in ağladığını gördüğüm bir gün yazdım. Yosun gözlerine her zaman espriler yapardım ama bir gün o gözlere böyle bir şarkı yazacağımı bilmiyordum.”
· Kenan Doğulu resimde de yetenekliymiş. Bir nevi meditasyon olarak resim yaptığını söyleyen şarkıcının evinde ayrıca Devrim Erbil, Gary Hume, Fikret Mualla, Burhan Doğançay gibi sanatçıların eserleri varmış.
· Kenan Doğulu resimde de yetenekliymiş. Bir nevi meditasyon olarak resim yaptığını söyleyen şarkıcının evinde ayrıca Devrim Erbil, Gary Hume, Fikret Mualla, Burhan Doğançay gibi sanatçıların eserleri varmış.
· Kişisel bakımına özen gösteren Kenan Doğulu, yüzüne kekik, aloe vera ve lavantalı özel bir krem sürüyormuş. Saçlarını da ısırgan otu, badem ve okaliptus yağı ile yıkıyormuş.
· Simetri takıntısı olan Doğulu, orantılı durmayan ne varsa hemen el atıp düzeltirmiş.
· Saat, gözlük, bileklik, kemer ve şapka, ünlü şarkıcının kullanmaktan en keyif aldığı aksesuvarlarmış.· Kenan Doğulu’nun en sevdiği yemek, İzmir köfte ve yanında püreymiş.
· Simetri takıntısı olan Doğulu, orantılı durmayan ne varsa hemen el atıp düzeltirmiş.
· Saat, gözlük, bileklik, kemer ve şapka, ünlü şarkıcının kullanmaktan en keyif aldığı aksesuvarlarmış.· Kenan Doğulu’nun en sevdiği yemek, İzmir köfte ve yanında püreymiş.
SİNEM ÜNSAL: AŞK NEDİR BİLMİYOR
· Sinem Ünsal, oyunculuktan önce bir dönem yayınevinde editör asistanlığı yapmış. Hayallerinin peşinden koşan Ünsal, 2017 yılında oyunculuk eğitimi aldıktan sonra “Çoban Yıldızı” dizisiyle mesleğe adım atmış.
· Yiyip içtiklerine çok dikkat eden Ünsal, haftanın bir günü mutlaka sıvı besleniyormuş. Glüten, basit şeker, et ve süt ürünleri tüketmiyormuş.
· Yiyip içtiklerine çok dikkat eden Ünsal, haftanın bir günü mutlaka sıvı besleniyormuş. Glüten, basit şeker, et ve süt ürünleri tüketmiyormuş.
· Temizlik konusunda son derece takıntılıymış. Evine gelen misafirleri önce ellerini yıkamaları için banyoya alıyormuş. Pandemi döneminde bu konuya çok daha dikkat eden oyuncu, misafirlerine “Önce banyo” uyarısında bulunuyormuş.
· İlkokul yıllarında kilo problemi varmış. Yaşıtlarına gören oldukça zayıfmış.
· Hiç âşık olmadığını söyleyen Sinem Ünsal, ilişkilerinde “evlenmeme kararı” aldığında çift olduklarını hissediyormuş.
· İlkokul yıllarında kilo problemi varmış. Yaşıtlarına gören oldukça zayıfmış.
· Hiç âşık olmadığını söyleyen Sinem Ünsal, ilişkilerinde “evlenmeme kararı” aldığında çift olduklarını hissediyormuş.
· İbrahim Tatlıses tarafından adına şarkılar yazılan, sinemanın mavi gözlü güzeli Hülya Avşar’ın sektöre girişi, güzellik yarışmasıyla olmuş. Bulvar Gazetesi’nin 1983 yılında düzenlediği yarışmada birinci olan Avşar’ın daha önce evlendiği ortaya çıkınca tacı elinden alınmış.
· Sinemaya “Haram” filmiyle adım atan Hülya Avşar, başrolü Kadir İnanır’la paylaştığı “Yabancı” filminin çekimleri sırasında da ölümden dönmüş. Silahla vurulma sahnesinde karnında kırmızı boyanın olduğu torba uzaktan kumandalı fünyeyle patlatılacak, Avşar bembeyaz gelinliği içinde kanlar içinde kalacakmış. Ancak set çalışanı barutu olması gerekenden fazla koyunca, sanatçı karnından ağır şekilde yaralanmış. Kadir İnanır tarafından apar topar hastaneye kaldırılan Avşar, 9 saat süren ameliyat sonrası günlerce yoğun bakımda tutulmuş. Karnında boydan boya uzayan yara izini ilerleyen zamanda dövmeyle kapatmış.
· Beyaz sabun tutkunu olan Hülya Avşar’ın evinde onlarca beyaz sabun varmış. Sanatçı, sabunları dekor olarak kullanıyormuş.
· Ünlü oyuncu, astar kumaşı veya yumuşak kumaş olmadan uyuyamıyormuş. Uyku öncesi ve dinlenirken de kumaşla oynuyormuş.
· Ünlü oyuncu, astar kumaşı veya yumuşak kumaş olmadan uyuyamıyormuş. Uyku öncesi ve dinlenirken de kumaşla oynuyormuş.
· Hülya Avşar’ın kokulara karşı özel bir ilgisi varmış. İlginç olan ise; erkek parfümü kullanıyor olması! Sanatçı, bu alışkanlığının nedenini şöyle açıklıyor: “Daha kalıcı ve güzel kokuyor!”
· Ve son olarak; Hülya Avşar randevuları konusunda çok dikkatliymiş. Tüm randevularına erkenden gider, bekletmez ve kimseyi de beklemezmiş.
· Ve son olarak; Hülya Avşar randevuları konusunda çok dikkatliymiş. Tüm randevularına erkenden gider, bekletmez ve kimseyi de beklemezmiş.
SİMGE SAĞIN
30 bin lira krediyle klip çekti
· Simge Sağın, müziğe başladığı ilk yıllarda Zeynep Dizdar, Gülşen, Serdar Ortaç, Demet Akalın ve Yaşar’a vokalistlik yapmış.
· Sağın, orkestralarda çalan babası sayesinde müzikle iç içe büyümüş. Müzikal yolculuğuna babasının teşvikiyle İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’na girerek başlamış.
· Simge Sağın, müziğe başladığı ilk yıllarda Zeynep Dizdar, Gülşen, Serdar Ortaç, Demet Akalın ve Yaşar’a vokalistlik yapmış.
· Sağın, orkestralarda çalan babası sayesinde müzikle iç içe büyümüş. Müzikal yolculuğuna babasının teşvikiyle İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’na girerek başlamış.
· Simge Sağın tam bir kamp tutkunuymuş. Kendisine bir karavan alan Simge, fırsat buldukça doğa içinde kamp yapmaya gidiyormuş.
· Şarkıcının hayatta en tahammül edemediği şey, saygısızlıkmış. Hatta bu yüzden ‘respect’ yazılı (saygı) dövme yaptırmış.
· Şarkıcının hayatta en tahammül edemediği şey, saygısızlıkmış. Hatta bu yüzden ‘respect’ yazılı (saygı) dövme yaptırmış.
GİZEM ARIKAN
Yılda bir kez kurşun döktürüyor
· Oyuncu Gizem Arıkan’ın çocukluğu yaramazlıkla geçmiş. Öyle ki; 2 yaşındayken burnuna kiraz çekirdekleri sokmuş, nefessiz kalınca da hastaneye kaldırılmış. Ölümden dönen Arıkan, ağaç tepesinden inmeyen bir çocukmuş.
· Gizem Arıkan yılda en az bir kere kurşun döktürürmüş. Nazara inanan oyuncu, evden çıkmadan ve uyumadan önce de mutlaka dua edermiş.
· Oyuncu Gizem Arıkan’ın çocukluğu yaramazlıkla geçmiş. Öyle ki; 2 yaşındayken burnuna kiraz çekirdekleri sokmuş, nefessiz kalınca da hastaneye kaldırılmış. Ölümden dönen Arıkan, ağaç tepesinden inmeyen bir çocukmuş.
· Gizem Arıkan yılda en az bir kere kurşun döktürürmüş. Nazara inanan oyuncu, evden çıkmadan ve uyumadan önce de mutlaka dua edermiş.