‘Açelya Devrim Yılhan'ın bilinmeyenleri... 'Kilolusun’ deyip konservatuvara almadılar!

· Kenan Doğulu, “Yosun” şarkısını 2014 yılında büyük bir aşkla evlendiği Beren Saat’e yazmış. Ünlü popçu, şarkının hikayesini şöyle özetliyor: “Beren’in ağladığını gördüğüm bir gün yazdım. Yosun gözlerine her zaman espriler yapardım ama bir gün o gözlere böyle bir şarkı yazacağımı bilmiyordum.”



· Kenan Doğulu resimde de yetenekliymiş. Bir nevi meditasyon olarak resim yaptığını söyleyen şarkıcının evinde ayrıca Devrim Erbil, Gary Hume, Fikret Mualla, Burhan Doğançay gibi sanatçıların eserleri varmış.