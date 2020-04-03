Kendisi de ölümden dönmüştü: Selena Gomez'den coronavirüs savaşına bağış
Bir dönem kendisi de lupus hastalığının yol açtığı komplikasyonlar nedeniyle ölümden dönen Selena Gomez, coronavirüs ile mücadeleye yardım için kolları sıvadı.
BACKGRID USA, SPLASH NEWS
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ŞİMDİ SIRA BENDE
27 yaşındaki Gomez, Los Angeles'taki Cedars Sinai Hastanesi'ye yüklü miktarda malzeme bağışı yaptığını duyurdu. Gomez, söz konusu hastanede iki yıl önce kendisine böbrek nakli yapıldığını ve bu sayede hayata döndüğünü belirterek "Şimdi sıra bende" dedi.
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HER BİRİNE MÜTEŞEKKİRİM
Sosyal medya hesabından haberi duyuran Gomez "Diğerlerinin hayatı için kendi sağlıklarını feda eden her bir sağlık çalışanına müteşekkirim" diye yazdı. Gomez hastaneye, çalışanların eksikliğini duyduğu maske ve solunum cihazı temin edilmesini sağlayacağını belirtti.
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BÖBREK NAKLİ YAPILDI
Uzun süredir, bağışıklık sistemini olumsuz etkileyen lupus hastalığı ile mücadele elen Selena Gomez'e aynı hastanede böbrek nakli yapılmıştı. Yakın arkadaşından alınan böbrekle hayata tutunan Gomez, böylece sağlık çalışanlarına olan şükran duygusunu gözler önüne serdi.