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Haber Giriş: 03 Nisan 2020 - 11:03, /

Kendisi de ölümden dönmüştü: Selena Gomez'den coronavirüs savaşına bağış

Bir dönem kendisi de lupus hastalığının yol açtığı komplikasyonlar nedeniyle ölümden dönen Selena Gomez, coronavirüs ile mücadeleye yardım için kolları sıvadı.

BACKGRID USA, SPLASH NEWS

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1ŞİMDİ SIRA BENDE

ŞİMDİ SIRA BENDE

27 yaşındaki Gomez, Los Angeles'taki Cedars Sinai Hastanesi'ye yüklü miktarda malzeme bağışı yaptığını duyurdu. Gomez, söz konusu hastanede iki yıl önce kendisine böbrek nakli yapıldığını ve bu sayede hayata döndüğünü belirterek "Şimdi sıra bende" dedi.

2HER BİRİNE MÜTEŞEKKİRİM

HER BİRİNE MÜTEŞEKKİRİM

Sosyal medya hesabından haberi duyuran Gomez "Diğerlerinin hayatı için kendi sağlıklarını feda eden her bir sağlık çalışanına müteşekkirim" diye yazdı. Gomez hastaneye, çalışanların eksikliğini duyduğu maske ve solunum cihazı temin edilmesini sağlayacağını belirtti.

3BÖBREK NAKLİ YAPILDI

BÖBREK NAKLİ YAPILDI

Uzun süredir, bağışıklık sistemini olumsuz etkileyen lupus hastalığı ile mücadele elen Selena Gomez'e aynı hastanede böbrek nakli yapılmıştı. Yakın arkadaşından alınan böbrekle hayata tutunan Gomez, böylece sağlık çalışanlarına olan şükran duygusunu gözler önüne serdi.

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