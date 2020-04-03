Kendisi de ölümden dönmüştü: Selena Gomez'den coronavirüs savaşına bağış

HER BİRİNE MÜTEŞEKKİRİM Sosyal medya hesabından haberi duyuran Gomez "Diğerlerinin hayatı için kendi sağlıklarını feda eden her bir sağlık çalışanına müteşekkirim" diye yazdı. Gomez hastaneye, çalışanların eksikliğini duyduğu maske ve solunum cihazı temin edilmesini sağlayacağını belirtti.